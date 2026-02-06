Corona Cero svela il roster globale di atleti ambassador per promuovere TIME CERO a Milano Cortina 2026

Milano – Corona Cero ha annunciato oggi il proprio roster globale di ambassador del brand che promuoveranno TIME CERO, la nuova iniziativa del marchio creata in collaborazione con il CIO e Athlete365, durante i Giochi Olimpici Invernali.

Il Team Corona Cero darà vita alla piattaforma globale del brand “For Every Golden Moment”, ricordando che i golden moments più significativi possono accadere in qualsiasi momento, luogo o stagione.

Elemento centrale dell’impegno di Corona Cero come Worldwide Olympic Partner, TIME CERO è pensato per celebrare gli atleti olimpici e aiutarli a rilassarsi, vivere il momento e trovare equilibrio nel mezzo dell’intensità della competizione.

Presente in diverse sedi ufficiali dei Giochi Olimpici Invernali, TIME CERO sarà disponibile per tutti gli atleti di Milano Cortina 2026, includendo l’accesso a spazi ispirati alla natura e retreat post-competizione.

«‘For Every Golden Moment’ va oltre medaglie e traguardi: riguarda anche i piccoli momenti significativi che rendono l’esperienza olimpica indimenticabile – ha dichiarato Richard Oppy, Global President Premium Brands di AB InBev – I nostri ambassador Corona Cero e gli altri atleti olimpici avranno l’opportunità di vivere TIME CERO: un momento per rallentare, rilassarsi e vivere pienamente l’esperienza, che sia sulle piste, nel villaggio olimpico o a casa, festeggiando con gli amici e una birra in mano»

Incontra il Team Corona Cero

A rappresentare il brand a Milano Cortina 2026 e oltre, il roster globale di ambassador Corona Cero include:

Arianna Fontana (Italia, Short Track)

Ayumu Hirano (Giappone, Snowboard)

Cassie Sharpe (Canada, Sci Freestyle)

Katie Ormerod (Gran Bretagna, Snowboard)

Lucas Pinheiro Braathen (Brasile, Sci Alpino)

Marie-Philip Poulin (Canada, Hockey su Ghiaccio)

Mark McMorris (Canada, Snowboard)

Matt C. Smith (Sudafrica, Sci di Fondo)

Matt Weston (Gran Bretagna, Skeleton)

Suzanne Schulting (Paesi Bassi, Pattinaggio di Velocità)

Questi atleti vivranno in prima persona la piattaforma “For Every Golden Moment”, condividendo i propri percorsi olimpici, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra massime prestazioni e consapevolezza grazie a TIME CERO, e incontrando i fan durante eventi ed esperienze speciali.

Nasce TIME CERO: rilassarsi, ricaricarsi e celebrare

L’iniziativa TIME CERO di Corona Cero prende il via per tutti gli ambassador del Team Corona Cero con la firma della Relaxation Clause: un impegno che garantisce la priorità al riposo, al recupero e alla presenza consapevole durante i Giochi Olimpici.

La Relaxation Clause introduce un nuovo approccio alle partnership, riflettendo l’essenza di Corona Cero e incoraggiando gli ambassador a concedersi più momenti per rallentare e riconnettersi con la natura.

Dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Corona Cero ha sviluppato spazi unici pensati per aiutare gli atleti a riconnettersi con la natura, e ora porta questa visione ad un livello superiore.

A Milano Cortina 2026, il brand ha creato le “Cero Stress Zones” all’interno dei Villaggi Olimpici: aree dedicate, immerse nel verde, pensate per permettere agli atleti di ricaricarsi tra una gara e l’altra, complete di “Mobile Plant Shops” che consentono di portare le piante nelle proprie stanze, aggiungendo un tocco naturale agli spazi personali.

Per celebrare un’occasione così straordinaria, gli atleti riceveranno la leggendaria Golden Bottle di Corona Cero, un ricordo personalizzabile e inciso che celebra i loro Golden Moments ai Giochi Olimpici Invernali.

Il brand ha inoltre creato diverse aree hospitality Casa Corona, dove atleti di tutte le nazioni potranno riunirsi per festeggiare, oltre a essere presente in alcune case tematiche dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC).

Al termine dei Giochi Olimpici Invernali, gli ambassador del Team Corona Cero avranno l’opportunità di partecipare a un TIME CERO Retreat su Corona Island, il paradiso eco-protetto del brand al largo della costa colombiana, per celebrare i risultati raggiunti e riconnettersi con la natura attraverso un’esperienza di livello Michelin.

«Dopo aver appena conquistato un importante titolo europeo nei 1500 metri, è per me un grande onore poter gareggiare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 davanti a un pubblico così appassionato, rappresentando l’Italia sul ghiaccio di casa – ha dichiarato Arianna Fontana, campionessa di short track italiana e ambassador Corona Cero – Dopo undici medaglie olimpiche, lo short track mi ha insegnato il valore del sacrificio e della resilienza, spingendomi ogni giorno a riscoprire la passione che alimenta la mia ambizione.

Entrare a far parte del Team Corona Cero è stata una scelta naturale, perché non si tratta solo di inseguire medaglie, ma di valorizzare il viaggio, le sfide e i Golden Moments che rendono tutto questo davvero speciale, anche il tempo per rilassarsi e ricaricarsi.»

Creare momenti indimenticabili durante Milano Cortina 2026

I fan con età legale per bere avranno numerose opportunità per entrare in contatto con Corona Cero a Milano e Livigno, immergendosi nello spirito dei Giochi Olimpici e nella celebrazione di connessione, scelte più equilibrate e consumo responsabile promossi dal brand.

Attraverso queste attivazioni, tra cui il Corona Hotel in montagna, i centri hospitality Casa Corona, beer garden e altri pop-up speciali, gli spettatori potranno allontanarsi dal caos per rilassarsi, riflettere e celebrare i propri golden moments.

Prodotte in collaborazione con il partner esperienziale WINK, molte delle attivazioni principali di Corona Cero sono certificate Blue Standard da Oceanic Global, garantendo strutture progettate con criteri di sostenibilità, riduzione della plastica monouso, sistemi di gestione dei rifiuti responsabili e best practice di approvvigionamento.

La piattaforma “For Every Golden Moment”, creata in collaborazione con l’agenzia creativa Grey, mette in parallelo eventi della vita reale e trionfi olimpici per dimostrare che i Golden Moments possono essere vissuti ovunque nel mondo.

Per saperne di più, si può seguire @Corona sui social media per dettagli sull’accesso, aggiornamenti esclusivi e copertura in tempo reale di tutte le iniziative di Milano Cortina 2026.