Cacciatore dà il fucile a un minore e il video finisce sui social, denunciato

Un video di pochi secondi, pubblicato su Facebook senza troppi pensieri, è costato caro a un cacciatore 59enne di Pianopoli, nel Catanzarese.

Nel filmato, successivamente visionato dai Carabinieri forestali, l’uomo porge il proprio fucile da caccia a un ragazzo di appena 14 anni. Il minore impugna l’arma, prende la mira e spara contro un uccello fermo su un albero.

L’episodio ha fatto scattare immediatamente le indagini. Il cacciatore è stato identificato nel giro di poche ore e denunciato. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro di tutte le armi legalmente detenute presso la sua abitazione: 20 fucili, compreso quello utilizzato dal quattordicenne, e oltre 1.500 munizioni.

Contestualmente sono state revocate la licenza di porto d’armi e quella per l’esercizio dell’attività venatoria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, mentre la vicenda è al vaglio anche dell’Autorità di pubblica sicurezza per le verifiche relative alla normativa sulla detenzione delle armi.

ANSA