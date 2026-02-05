Sit-in 06 Febbraio a Senise per difendere la sanità territoriale: il neo comitato chiede interventi concreti

Venerdì 6 febbraio, dalle 9:30 alle 11:00, davanti alla sede dell’ex distretto sanitario di Senise, si terrà un sit-in di protesta organizzato dal neo costituito comitato gruppo di lavoro a sostegno del “Comitato dei sindaci”.

Il comitato, che riunisce sindacati, associazioni, partiti e cittadini, è impegnato nella difesa e nel rilancio della sanità territoriale e intende denunciare lo stato di abbandono dei servizi sanitari locali, sollecitando risposte immediate e concrete.

Tra le principali richieste: il riconoscimento di Senise come sede di hub sanitario territoriale, il pieno rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come ospedale di comunità, la garanzia della continuità e universalità dell’assistenza sanitaria per tutti i cittadini e il mantenimento del servizio 118 medicalizzato.

È emersa la volontà di creare un fronte ampio e unitario tra forze politiche, sindacali e sociali, capace di sostenere le iniziative del “Comitato dei sindaci” e promuovere una mobilitazione permanente a tutela dei servizi sanitari.

Il gruppo di lavoro invita formalmente tutte le forze politiche, organizzazioni sindacali, associazioni e realtà sociali del territorio a partecipare al percorso avviato.

L’obiettivo è monitorare costantemente la situazione, denunciare criticità e proporre soluzioni operative, garantendo ai cittadini un’assistenza sanitaria pubblica, efficiente e dignitosa su tutto il territorio.