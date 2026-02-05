“A Taste of Heaven”: il nuovo singolo di Sabrina Sotgiu è un invito a rallentare e ritrovare la bellezza

È disponibile dal 3 febbraio 2026 sulle principali piattaforme digitali A Taste of Heaven, il nuovo singolo di Sabrina Sotgiu, cantante dalla forte identità soul e blues, capace di muoversi con naturalezza tra generi e atmosfere diverse .

Il brano nasce dall’incontro tra i versi di Antonio Michelangelo Del Gaudio e la musica di Felice Del Gaudio, dando vita a una composizione che fonde soul, funk e pop in un equilibrio raffinato e luminoso. Più che una semplice canzone, A Taste of Heaven si presenta come un vero e proprio inno alla natura e alla consapevolezza interiore, un momento di sospensione dal ritmo frenetico della quotidianità.

Il testo evoca immagini delicate e sensoriali – profumi di rosmarino e basilico, cammini tra ricordi e sogni – costruendo un’atmosfera di pace e solarità. È il racconto di una “fermata” emotiva, un invito a guardare oltre la routine e i compromessi, per riscoprire la bellezza delle piccole cose spesso dimenticate .

Musicalmente, il brano è stato cucito quasi su misura per la voce di Sabrina Sotgiu, valorizzandone l’estensione, il timbro caldo e la grande versatilità interpretativa. La ritmica variegata e la scelta di sonorità fusion richiamano un genere oggi meno frequentato, ma storicamente molto amato per la sua vivacità e solarità, capace di funzionare sia in contesti da ballo che in un ascolto più intimo e ricercato .

Ad accompagnare la voce della Sotgiu troviamo un ensemble di musicisti di grande esperienza: Paolo Maggiall’Hammond organ, Felice Del Gaudio a chitarre, basso e tastiere, e Lele Veronesi alla batteria, con arrangiamento curato dallo stesso Del Gaudio e sound engineering affidato a Eugenio Bonetti.

Sabrina Sotgiu, cantante e insegnante di canto moderno di origini sarde, vanta una carriera pluridecennale tra palchi italiani e internazionali, collaborazioni con artisti come Toni Green, Thornetta Davis e Umberto Tozzi, e un’intensa attività didattica. Nel 2025 si è esibita nelle principali piazze del Portogallo, mentre nel 2026 ha aperto la rassegna del Paradice Music Festival sul Ghiacciaio Presena

Con A Taste of Heaven, Sabrina Sotgiu conferma una cifra artistica matura e autentica, regalando all’ascoltatore un “assaggio di paradiso” fatto di suoni caldi, immagini evocative e un messaggio semplice ma potente: fermarsi, ascoltare e ritrovare la bellezza proprio davanti ai propri occhi.