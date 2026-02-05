A Policoro nasce Sportcity Basilicata: lo sport al centro dello sviluppo sociale e territoriale

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 19, nella Sala consiliare del Comune di Policoro sarà presentata Sportcity Basilicata, nuova associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che pone il movimento al centro di una visione ampia e integrata di sviluppo umano, sociale e territoriale.

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport e l’attività motoria non solo come pratica fisica, ma come strumento di promozione sociale, capace di generare benessere, inclusione, integrazione e rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

Sportcity Basilicata si propone di diventare un volano di sviluppo multidimensionale, favorendo:

Crescita culturale , attraverso la diffusione di valori come rispetto, inclusione e partecipazione;

Crescita educativa , contribuendo allo sviluppo di competenze, autostima e consapevolezza personale;

Crescita civica , promuovendo cittadinanza attiva, partecipazione e rispetto delle regole;

Crescita territoriale , rafforzando identità, attrattività e capacità di generare eventi;

Crescita turistica, attraverso il turismo esperienziale e l’organizzazione di grandi eventi sportivi e sociali.

L’associazione realizzerà attività di solidarietà e utilità sociale, operando prevalentemente a favore di terzi e rientrando nelle attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con il contributo fondamentale dei volontari associati.

Attraverso la promozione del movimento come linguaggio universale e inclusivo, Sportcity Basilicata ambisce a diventare un pilastro per lo sviluppo sostenibile, migliorando la qualità della vita, le relazioni sociali e contribuendo alla costruzione di una comunità più sana, coesa e dinamica.

La presentazione del 6 febbraio segna il primo passo di un percorso dedicato a valorizzare il territorio lucano, mettendo al centro persone, benessere e partecipazione attiva.