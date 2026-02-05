Potenza, Falotico ritira le dimissioni: il sindaco Telesca le respinge e lo riconferma in Giunta

La notizia delle dimissioni protocollate dall’assessore al Bilancio, Patrimonio e Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico, nella giornata di martedì 3 febbraio 2026, aveva fatto tremare la Giunta guidata dal sindaco Vincenzo Telesca.

Un passaggio improvviso che aveva immediatamente acceso il dibattito politico cittadino, soprattutto per la delicatezza del ruolo ricoperto dall’esponente del Partito democratico lucano.

Da quanto appreso, le dimissioni sarebbero state motivate da ragioni strettamente personali, rientrate nel giro di poche ore.

Circostanza confermata dallo stesso primo cittadino che, a seguito di un colloquio diretto con Falotico, ha annunciato il rigetto formale delle dimissioni. L’assessore, dunque, tornerà regolarmente a sedere tra i banchi della Giunta comunale, garantendo continuità all’azione amministrativa.

Non sono mancate, tuttavia, le reazioni politiche. Dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale e dalla maggioranza del Consiglio regionale sono arrivate prese di posizione critiche.

In particolare, il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, ha parlato in una nota di “profonda e crescente preoccupazione per le dimissioni dell’assessore Falotico”, definendole “un grave segnale di instabilità politica e amministrativa, con potenziali ricadute negative sulla gestione dell’ente e sulla vita quotidiana dei cittadini”.

Secondo Picerno, il peso politico della vicenda sarebbe stato aggravato dalla tempistica: “Le dimissioni giungono a pochi giorni dalla scadenza prevista per il deposito del Bilancio di previsione, uno degli atti più importanti per la vita amministrativa del Comune”.

Sulla stessa linea i consiglieri comunali di centrodestra che, in una nota, hanno sottolineato come Falotico non sia “una figura improvvisata, ma un amministratore che conosce bene il peso delle scadenze, la delicatezza degli equilibri contabili e le responsabilità che ricadono su chi governa i conti della città”. Da qui la richiesta al sindaco di un chiarimento pubblico immediato sulle ragioni delle dimissioni.

Un chiarimento che, seppur in maniera non ufficiale, sarebbe arrivato con l’incontro tra Telesca e Falotico, chiudendo – almeno per il momento – la questione.

La nota ufficiale del Comune

Potenza, giovedì 5 febbraio 2026, ore 13.00 – Il sindaco Vincenzo Telesca ha respinto le dimissioni presentate dall’assessore Roberto Falotico il 3 febbraio 2026.

Le dimissioni sono state rigettate in quanto, a seguito di un colloquio diretto con l’assessore, è emerso che le motivazioni erano prettamente personali e non riguardavano l’azione amministrativa del Comune.

Il Sindaco ha quindi riconfermato l’incarico con le medesime deleghe precedentemente conferite. L’assessore Falotico proseguirà nel proprio mandato, garantendo continuità all’azione amministrativa della Giunta comunale.

L’assessore Roberto Falotico ha inoltre comunicato che terrà una conferenza stampa alle ore 15.30 di giovedì 5 febbraio 2026, presso la Sala dell’Arco del Palazzo di Città, per spiegare le motivazioni che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni.