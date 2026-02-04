Studentessa ferita da una sedia lanciata da una finestra

Una studentessa diciottenne è rimasta ferita nella mattinata di martedì all’interno dell’istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia, dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato nelle ore di lezione: una sedia sarebbe stata lanciata da una finestra del primo piano dell’edificio, colpendo la giovane nella parte superiore del corpo. L’autore del gesto sarebbe uno studente minorenne.

Le circostanze e le responsabilità sono ora al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La studentessa è stata immediatamente soccorsa dal personale scolastico e sanitario e trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Dopo le cure del caso, è emerso che le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole spezzine, già scosse nei giorni scorsi dalla tragica morte di Youssef Abanoub, lo studente accoltellato all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo dal 19enne Zouhair Atif.

Due fatti molto diversi per gravità e dinamica, ma che riportano al centro del dibattito pubblico il problema della violenza negli ambienti scolastici e della necessità di prevenzione, vigilanza e interventi educativi adeguati.

In attesa degli sviluppi delle indagini, resta forte la preoccupazione tra studenti, famiglie e docenti, che chiedono risposte concrete per garantire scuole sicure e luoghi di crescita, non di paura.

