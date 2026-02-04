Sanità territoriale, a Senise il gruppo di lavoro prepara il sit-in del 6 febbraio

Si è svolta oggi a Senise una riunione del gruppo di lavoro a sostegno della sanità territoriale, convocata in preparazione del sit-in in programma per venerdì 6 febbraio davanti alla sede dell’ex Distretto Sanitario.

All’incontro hanno partecipato le delegazioni della CGIL, di Basilicata Casa Comune, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e della UIL FLP, insieme a rappresentanti del territorio e ai rappresentanti del gruppo politico La Rinascita Senisese, a conferma della crescente attenzione e condivisione delle iniziative in corso.

Nel corso della riunione sono stati definiti gli aspetti organizzativi e i contenuti dell’iniziativa pubblica, ribadendo la centralità della mobilitazione come strumento di partecipazione e pressione democratica per la tutela del diritto alla salute.

È stata inoltre condivisa la necessità di proseguire il confronto in modo strutturato e continuo.

A tal fine, è stata decisa la convocazione di un nuovo incontro del gruppo di lavoro, finalizzato ad approfondire ulteriormente le problematiche della sanità territoriale e a programmare altri sit-in.

Il gruppo conferma la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla vertenza sanitaria, rafforzando il coinvolgimento delle forze politiche, sindacali, sociali e civiche del territorio.

L’obiettivo resta quello di sostenere il Comitato dei Sindaci e di promuovere un’azione unitaria per garantire ai cittadini un sistema sanitario pubblico, efficiente e accessibile.