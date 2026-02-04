Piscina olimpionica, presa d’atto della Regione

Con determina a firma del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Giuseppina Lo Vecchio, la Regione prende atto del parere favorevole al cambio di localizzazione a Potenza della Piscina olimpionica da via Appia all’area dell’impianto sportivo di contrada Macchia Giocoli rilasciato dall’Amministrazione Comunale.

Successivamente si procederà alla firma dell’Atto di Regolamentazione dei rapporti fra Regione e Comune di Potenza, che contiene il cronoprogramma procedurale e finanziario, per una spesa di 10,6 milioni di euro a valere sul FSC 2021-2027.

“Si chiude definitivamente una vicenda che rischiava di far perdere il finanziamento destinato ad una struttura sportiva di cui la città di Potenza e non solo ha bisogno”: è il commento dell’Assessore Francesco Cupparo che il 13 novembre 2025 aveva presieduto una specifica riunione dei consiglieri dei partiti di maggioranza alla Regione.

In quell’occasione – ricorda l’Assessore – la maggioranza, pur rimanendo fermamente convinta che la localizzazione più idonea fosse quella di Via Appia, ha deciso responsabilmente di non opporsi alla proposta del Sindaco di spostare l’intervento a Macchia Giocoli, al solo fine di scongiurare il rischio concreto di perdere le rilevanti risorse già assegnate al Comune.

Per Cupparo -che ha la delega specifica agli impianti sportivi – l’impegno per realizzare nuovi impianti ed ammodernare quelli esistenti prosegue.