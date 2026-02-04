Minacciato con un coltello per una sigaretta elettronica

Lo hanno accerchiato e minacciato con un coltello dalla lama di dieci centimetri per rapinarlo della sigaretta elettronica.

È quanto accaduto nella serata di ieri a Milano, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due minorenni egiziani di 14 e 15 anni e denunciato altri due connazionali, di 14 e 17 anni, per rapina.

L’intervento dei militari è avvenuto in piazza Frattini, nel mezzanino della linea M4 della metropolitana.

Secondo la ricostruzione, il gruppo avrebbe circondato un ragazzo di 16 anni, minacciandolo con un coltello per farsi consegnare la sigaretta elettronica.

Dopo la rapina, i quattro hanno tentato la fuga, ma sono stati fermati dai carabinieri sulle scale che conducono alla metropolitana.

Durante il controllo, i militari hanno recuperato la sigaretta elettronica sottratta alla vittima, subito restituita, e un coltello a serramanico lungo complessivamente 24 centimetri, con una lama di circa 10 centimetri.

I due minorenni arrestati sono stati condotti al carcere minorile Beccaria, mentre i due giovani denunciati sono stati affidati rispettivamente a un genitore e allo zio.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i reati commessi da minorenni, soprattutto nelle aree di snodo del trasporto pubblico, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza giovanile in città.

ANSA