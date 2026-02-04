Latronico: prevenzione contro i tumori

“La battaglia contro il “male oscuro” si vince d’anticipo, giocando d’attacco prima che la malattia guadagni terreno”. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ribadisce l’importanza della prevenzione.

La Regione Basilicata ha scelto di tracciare un solco netto, investendo su una strategia che mette al centro il cittadino attraverso programmi di screening oncologici gratuiti e a convocazione attiva: «Vogliamo abbattere le barriere della paura e delle disuguaglianze – sottolinea Latronico – garantendo a tutti, indipendentemente dal ceto sociale, la possibilità di una diagnosi precoce”.

Il sistema sanitario regionale è oggi una macchina operativa che punta a individuare la patologia quando ancora non fa rumore.

Cinque le linee d’intervento attive sul territorio: mammella e cervice uterina (per la tutela della salute femminile), colon-retto (una sentinella fondamentale contro uno dei tumori più diffusi), prostata e polmone (percorsi mirati per intercettare minacce specifiche e migliorare radicalmente gli esiti clinici).

“Individuare un tumore nella sua fase iniziale – spiega l’assessore – significa aumentare drasticamente le probabilità di guarigione, ma anche ridurre l’impatto devastante delle cure sulle famiglie e alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario.

Prevenire è un atto di amore verso se stessi e un dovere civico”.

L’invito di Latronico è quello di non ignorare le convocazioni e di informarsi attivamente attraverso i canali istituzionali.

La salute è a portata di click: screening oncologici generali salute.basilicata.it/screening-oncologici; screening tumore prostata ospedalesancarlo.it/screening-tumore-prostata; screening tumore polmone crob.it/screening-del-tumore-al-polmone.

“La Basilicata c’è – conclude Latronico – e mette in campo professionisti e tecnologie. Ma l’alleato più importante resta il cittadino.

La prevenzione è un treno che passa per salvarci la vita: non lasciamolo andare via senza salirci sopra”.