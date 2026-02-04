Controllore aggredito a Imperia: schiaffi e pugni da due uomini fatti scendere dall’autobus

Un controllore dell’azienda di trasporto pubblico Riviera Trasporti, seppur fuori servizio, è stato aggredito a schiaffi e pugni a Imperia da due uomini che il giorno prima aveva fatto scendere da un autobus perché sprovvisti di biglietto. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e ha richiesto l’intervento della polizia.

Secondo quanto ricostruito, i due aggressori avrebbero riconosciuto il controllore e lo avrebbero affrontato, passando rapidamente dalle minacce all’aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che sono riusciti a individuare solo uno dei due uomini coinvolti.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente ed è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione di droga. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

Il secondo aggressore, invece, è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma le indagini sono in corso. A incastrarlo potrebbero essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ora al vaglio degli investigatori.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza del personale del trasporto pubblico, spesso esposto a episodi di violenza anche al di fuori dell’orario di servizio, e sulla necessità di maggiori tutele per chi svolge funzioni di controllo e garanzia delle regole.

