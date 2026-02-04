Consiglieri regionali di centro sinistra sui vitalizi. Bardi passi ai fatti

I consiglieri regionali del centrosinistra chiedono che nella prossima seduta del Consiglio regionale della Basilicata, convocata per martedì 10 febbraio, venga finalmente approvata la proposta di legge dell’opposizione per l’abrogazione dei vitalizi.

Il crescente dissenso espresso in queste settimane dalla comunità lucana non può più essere ignorato. Una contrarietà netta e trasversale, che ha trovato voce anche nelle prese di posizione ufficiali di CGIL e CISL Basilicata, così come, in modo significativo, in dichiarazioni provenienti da esponenti nazionali di Fratelli d’Italia.

Di fronte a questo coro trasversale, continuare a non cambiare rotta sul provvedimento significa voltare le spalle alla Basilicata e trascinare le istituzioni regionali in un isolamento politico sempre più evidente, riducendo autorità ed autorevolezza in un passaggio di fase economica e sociale molto delicato.

Allo stesso tempo riteniamo che al più presto si calendarizzi e si proceda al voto sulla nostra proposta di legge per gli istituti di partecipazione popolare, tra cui il referendum, previsti dallo Statuto regionale.

Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:

Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)