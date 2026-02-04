Bilancio a rischio a Potenza: si dimette l’assessore Falotico, il centrodestra chiede chiarezza
È con forte preoccupazione che i Gruppi Consiliari di Centrodestra del Comune di Potenza commentano la notizia delle dimissioni dell’assessore Roberto Falotico, titolare delle deleghe a Bilancio e Patrimonio, arrivate a soli tre giorni dalla scadenza prevista per il deposito del Bilancio previsionale in Giunta.
Una tempistica che, secondo l’opposizione, rappresenta già di per sé un fatto politicamente grave, reso ancora più significativo dal profilo dell’assessore dimissionario.
Falotico, infatti, non viene considerato una figura improvvisata, ma un amministratore esperto, pienamente consapevole del peso delle scadenze, della delicatezza degli equilibri contabili e delle responsabilità connesse alla guida dei conti pubblici della città.
Proprio per questo motivo, sottolineano i consiglieri di centrodestra, le dimissioni non possono lasciare tranquilli e appaiono come l’ennesimo segnale di una maggioranza in evidente difficoltà.
Secondo l’opposizione, la Giunta del Comune di Potenza starebbe mostrando segni di cedimento sotto il peso di tensioni interne e competizioni di leadership, descritte efficacemente come la presenza di “due galli nello stesso pollaio”.
In un clima politico segnato da retroscena, posizionamenti e conflitti interni, a rischiare di pagare il prezzo più alto sarebbe ancora una volta la città.
Potenza, evidenziano i gruppi consiliari, non può permettersi un disinteresse verso i temi concreti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini: bilancio, servizi, manutenzioni, programmazione e atti amministrativi fondamentali.
Il Bilancio previsionale viene definito l’atto più importante dell’anno per un ente locale. In assenza di chiarezza e di una guida solida, avvertono dal centrodestra, si aprono scenari di incertezza che ricadono su cittadini, imprese e sull’intera macchina comunale.
Da qui la richiesta formale rivolta al sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, affinché intervenga con un chiarimento pubblico immediato.
I gruppi di opposizione chiedono di conoscere le reali ragioni delle dimissioni dell’assessore Falotico, lo stato dell’iter del Bilancio previsionale e le modalità con cui l’amministrazione intenda garantire continuità, trasparenza e corretto funzionamento dell’azione amministrativa nelle prossime ore, anche attraverso un passaggio in Consiglio comunale.
“Potenza merita serietà, trasparenza e un governo attento ai problemi reali”, concludono i consiglieri di centrodestra, ribadendo che la città non può essere ostaggio di lotte intestine e di equilibri politici instabili.