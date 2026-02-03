Vulture “Città italiana del vino 2026”

Nel suo intervento, il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha sottolineato come questo evento rappresenti un momento di riscatto per l’intero Sud: “Oggi celebriamo un Mezzogiorno che corre autonomamente verso i grandi obiettivi di crescita.

Il Vulture ha dimostrato che anche un territorio piccolo può generare una grande visione, trasformando le aree interne da periferie a centri di innovazione culturale e sociale”.

Il Presidente ha ricordato il valore millenario delle terre nate dall’antico vulcano, dove la storia di Federico II di Svevia e le Costituzioni di Melfi si intrecciano alla sapienza contadina: “Il vino, qui, è un codice identitario.

Il nostro dossier ha mostrato all’Italia che il Vulture è un ecosistema culturale completo, un modello di governance tra pubblico e privato che può fare scuola nel Paese”.

Bardi ha rivolto un’analisi al contesto economico attuale, evidenziando la resilienza del comparto vitivinicolo lucano: “Nonostante un quadro internazionale complesso e l’introduzione di dazi su alcuni prodotti europei, l’Aglianico del Vulture ha dimostrato una straordinaria capacità di tenuta.

I dazi non hanno inciso significativamente sul nostro export: è il segno della qualità imbattibile dei nostri prodotti e del lavoro costante del Governo nazionale e del Ministro Lollobrigida a tutela del Made in Italy e contro le contraffazioni”.

Il titolo di “Città Italiana del Vino” inaugura un biennio ricco di sfide: “Questo riconoscimento è un patto con le nostre comunità”, ha concluso Bardi.

“Continueremo a investire sui giovani, sull’enoturismo e sulla sostenibilità. La Basilicata è pronta ad accogliere il mondo: vi aspettiamo nelle nostre terre per scoprire il cuore pulsante della regione”.