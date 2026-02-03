San Carlo, Pronto Soccorso al top

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo è la più virtuosa in Italia per i tempi di permanenza in Pronto Soccorso, con il valore di un’ora, “grazie all’efficienza organizzativa della struttura di emergenza-urgenza e alla qualità della presa in carico dei pazienti”.

E’ questo il dato maggiormente significativo che viene fuori dalla lettura dei risultati dell’Analisi di Performance e del Programma nazionale esiti 2025, elaborati secondo la metodologia Agenas, che sono stati presentati oggi, a Potenza.

Il direttore generale, Giuseppe Spera, alla presenza del direttore generale per la salute della Regione Basilicata, Domenico Tripaldi, e dell’assessore alla salute, Cosimo Latronico, ha evidenziato anche “progressi sui tempi di attesa per l’interventistica oncologica e muscolo-scheletrica, sulla presa in carico in Pronto Soccorso e sulla capacità di coniugare qualità assistenziale e sostenibilità economico-patrimoniale”, delineando un quadro che ha evidenziato “performance virtuose nelle aree cliniche cardiovascolare, digerente, oncologico, muscolo-scheletrico, respiratorio, perinatale, pediatrico e cerebrovascolare, e inserimento nelle fasce di maggiore qualità e sicurezza, con un posizionamento competitivo nel panorama nazionale dei grandi ospedali di alta specializzazione che gestiscono le emergenze più complesse con dipartimenti di emergenza e accettazione.

“I risultati del Pne 2025 confermano che l’Azienda San Carlo è un’azienda solida, capace di garantire esiti clinici di qualità e tempi di risposta adeguati in aree ad alto impatto per la cittadinanza”, ha detto Spera, evidenziando ” il lavoro quotidiano di tutti: medici, infermieri, operatori sanitari e personale tecnico-amministrativo”.

“L’Azienda regionale San Carlo dimostra – ha commentato Latronico – di essere un punto di riferimento per la sanità del Mezzogiorno e un interlocutore affidabile per la programmazione regionale”.