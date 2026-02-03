PMI e innovazione: Exeo Lab lancia dalla Basilicata il progetto europeo “On Board”

Potenza, 3 febbraio – Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese valorizzando i nuovi talenti: è la sfida imposta dal mercato del lavoro contemporaneo e raccolta dal progetto europeo “On Board” di cui la Basilicata è protagonista. Nei giorni scorsi, a Potenza, Exeo Lab, società di consulenza e partner capofila del progetto, ha ospitato nella sua sede il Transnational Project Meeting che ha segnato l’avvio dell’iniziativa alla presenza dei partecipanti internazionali provenienti da Danimarca, Slovenia, Spagna e Bulgaria. “On Board”, finanziato dal programma Erasmus Plus, punta a sostenere le imprese nella crescita dei team aumentando l’appeal verso i giovani talenti e perfezionando la sostenibilità organizzativa utilizzando percorsi formativi innovativi e strumenti digitali e risorse operative rivolte sia ai professionisti delle risorse umane sia agli imprenditori. I modelli di onboarding, al centro del progetto, vengono ripensati non solo come processi di inserimento operativo, ma come leve strategiche di sviluppo organizzativo, in grado di generare valore, produttività e benessere nel lungo periodo. “OnBoard” intende supportare le PMI attraverso la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi, strumenti digitali e risorse operative rivolte sia ai professionisti HR sia alle imprese. Obiettivo più che mai strategico per la sopravvivenza e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale lucano. Fondamentale diventa così il ruolo centrale assegnato alla Basilicata all’interno di una rete di cooperazione internazionale con il supporto di Exeo Lab. “In questo contesto, Exeo Lab, società di consulenza che opera da anni sul territorio lucano a sostegno di imprese e organizzazioni, riveste il ruolo di partner capofila del progetto. Un riconoscimento – spiegano i consulenti potentini- che rafforza il posizionamento di Exeo Lab come attore di riferimento nell’ambito dell’innovazione organizzativa e della progettazione europea, capace di portare sul territorio esperienze, metodologie e buone pratiche sviluppate a livello internazionale”. Il progetto proseguirà nei mesi a venire con lo sviluppo delle attività previste e con il coinvolgimento attivo degli stakeholder. “Exeo Lab – concludono gli esperti- continuerà a promuovere il dialogo tra dimensione europea e territorio, con l’obiettivo di trasformare la cooperazione internazionale in valore reale per le imprese e la comunità locale”.