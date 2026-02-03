Matera, Dardust incontra l’Orchestra ICO della Magna Grecia tra pianoforte ed elettronica

Un appuntamento straordinario tra classica, contemporaneità ed elettronica.

Dopo il recente annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo, nella serata dei duetti accanto a Ermal Meta, Dardust approda a Matera per un concerto-evento insieme all’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Gianola, sul palco dell’Auditorium Gervasio.

Il concerto, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, rientra nella Stagione Eventi Musicali 2025/2026, promossa dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, una programmazione che continua ad arricchire l’offerta culturale di Matera con grandi protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale.

Sul palco, Dardust si esibirà al pianoforte accompagnato dall’Orchestra, con una scaletta che intreccia repertorio sinfonico e scrittura contemporanea, alternando grandi pagine del classicismo europeo e composizioni originali dello stesso artista.

All’anagrafe Dario Faini, Dardust è pianista, compositore, autore e produttore tra i più influenti della musica italiana di oggi.

Dopo gli esordi nei primi anni Duemila con le band Elettrodust e Ki-Mono, ha avviato nel 2014 il progetto Dardust, fondato su un linguaggio personale che unisce pianoforte, minimalismo ed elettronica, portando la sua musica anche in numerosi contesti internazionali.

Negli anni ha firmato e prodotto alcuni dei brani più rappresentativi del pop contemporaneo, collaborando con artisti del calibro di Mahmood, Marco Mengoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, fino a partnership internazionali con Stromae, Dua Lipa e Lana Del Rey. Ha co-scritto canzoni di enorme successo come “Soldi” di Mahmood e “La noia” di Angelina Mango, entrambe vincitrici del Festival di Sanremo, confermandosi tra le firme più riconoscibili e raffinate della musica italiana.

Di recente è stato scelto come autore della colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ulteriore riconoscimento di un percorso artistico capace di attraversare generi e confini.

A dirigere l’Orchestra ICO della Magna Grecia sarà il maestro Roberto Gianola, direttore d’orchestra italiano di fama internazionale. Nato a Lecco, vanta una solida carriera nell’opera e nel balletto: è attualmente Direttore Stabile del Teatro dell’Opera e Balletto di Izmir e ha guidato per nove anni il Teatro dell’Opera di Istanbul, assumendo dal 2021 il ruolo di direttore musicale.

Una serata che promette di unire emozione, sperimentazione e grande musica, con uno degli artisti più originali della scena contemporanea e una delle realtà orchestrali più prestigiose del Mezzogiorno.

La Stagione Concertistica 2025-2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.