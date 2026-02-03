Irccs Crob a Giornata mondiale contro il cancro

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day), promossa dalla Union for International Cancer Control (UICC), l’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata conferma il suo impegno in prima linea nella lotta ai tumori.

Per coinvolgere direttamente i cittadini e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. l’Istituto ha organizzato per giovedì 5 febbraio alle ore 11 una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale @irccscrob.

L’incontro virtuale – spiega l’Irccs Crob – sarà dedicato a due pilastri fondamentali della prevenzione oncologica: lo screening del colon-retto e lo screening mammografico.

Durante la diretta il direttore scientifico Carlo Calabrese, per lo screening del colon retto, e la responsabile regionale dello screening mammografico Giusy Dinardo, illustreranno le modalità di accesso ai percorsi di screening gratuiti della Regione Basilicata e risponderanno ai dubbi degli utenti per spiegare come questi esami possano fare concretamente la differenza nel salvare vite umane.

Il tema globale del triennio 2025-2027, “United by Unique” ovvero uniti dall’unicità, mette al centro l’unicità di ogni paziente e l’importanza di un approccio personalizzato che parta, innanzitutto, dalla prevenzione.

“l’Irccs Crob aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale contro il Cancro per ribadire che la prevenzione non è solo una scelta individuale, ma un obiettivo di salute pubblica che perseguiamo ogni giorno attraverso gli screening oncologici, la ricerca e l’assistenza” – sottolinea il direttore generale Massimo De Fino che prosegue – “l’obiettivo di questa iniziativa social è quello di ricordare a tutti che aderire agli screening è il primo e fondamentale passo per prendersi cura di sé”.

La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente alla diretta, ponendo domande nei commenti, inviando un messaggio su chat privata attraverso messenger o semplicemente condividendo l’evento per diffondere la cultura della prevenzione.