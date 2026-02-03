In Puglia residenza fotografica per scoprire il paese del pane e dei centenari

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Il paese dei centenari, quello del più antico forno a paglia in attività d’Italia, con i suoi 500 anni ininterrotti di pane e profumo di grano, il borgo contadino del buon cibo, delle cultivar più rare, con un’Abbazia e una “grotta santa” che sono scrigni di storia, testimonianza di pellegrinaggi millenari, avamposti di un incontro fecondo tra culture differenti: Orsara di Puglia è tutto questo, e ancora di più, ed è pronta a ospitare – dal 23 al 26 aprile 2026 – quattro fotografi che vogliano raccontarne essenza e identità attraverso uno sguardo inedito.

Per questo motivo, nell’ambito del progetto culturale finanziato dal PNRR Linea Borghi, il Comune di Orsara di Puglia ha pubblicato un bando per una call aperta a tutti, fotografi professionisti e amatoriali, italiani e stranieri, che vogliano vivere un’esperienza immersiva nel ‘paese dell’Orsa”.

Per quattro giorni, dal 23 al 26 aprile 2026, quattro fotografi saranno ospiti di Orsara di Puglia. Verranno selezionati attraverso un bando.

Le persone selezionate, vivranno un’esperienza immersiva nella cultura e nella quotidianità del paese, in un periodo, la primavera, in cui il risveglio e i colori della natura cambiano il paesaggio, donano una luce nuova ai volti della gente e alle attività che descrivono la vita di Orsara di Puglia, la sua quotidianità, lo sguardo su presente e futuro.

Con i loro scatti, fotografe e fotografi cercheranno di cogliere e interpretare l’identità, il paesaggio umano e la luce di un popolo e di un paese.

Le fotografie realizzate e il profilo di autrici e autori delle immagini saranno promossi e valorizzati attraverso i social e la comunicazione ufficiale della residenza fotografica che ha un titolo emblematico: “Dove Tende la Luce – Orsara di Puglia”. L’iniziativa è coordinata da Patrizio De Michele (Archivio Fuoco).

IL BANDO APERTO A TUTTI. La call è aperta a tutti. Possono partecipare fotografe e fotografi professionisti e amatoriali dai 18 anni in su, italiani e stranieri, e si rivolge anche – ma non solo – alle orsaresi e agli orsaresi amanti della fotografia.

L’obiettivo dell’iniziativa è documentare l’essenza di Orsara attraverso immagini che ne raccontino la vita in vicoli, strade e case, i momenti di Comunità (mercati, famiglia, l’aggregazione di giovani e anziani).

Particolare attenzione sarà riservata alle dinamiche intergenerazionali, con uno sguardo sensibile al rapporto tra memoria, presente e futuro. La residenza avrà una durata di quattro giorni, durante i quali i partecipanti soggiorneranno a Orsara di Puglia e a loro saranno offerti vitto e alloggio per tutta la durata dell’evento.

COME PARTECIPARE. La partecipazione è gratuita. Le domande per partecipare devono contenere un breve curriculum-biografia, un portfolio di 10 immagini incentrate sulla fotografia di ritratto e di reportage, una breve lettera di motivazione (massimo 500 caratteri).

La documentazione richiesta deve essere inviata entro la mezzanotte del 3 aprile 2026 (tramite Wetransfer o Form Google) agli indirizzi email che seguono: [email protected] e [email protected].

Sulla base della documentazione ricevuta saranno selezionati quattro fotografi che parteciperanno alla residenza. Il bando completo, compresi i criteri di selezione e le responsabilità dei partecipanti selezionati, è consultabile all’indirizzo web https://www.visitorsaradipuglia.it/bando-residenza-fotografica/.

L’accettazione della partecipazione ai candidati sarà comunicata via email il 10 aprile 2026.

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE. Al termine della residenza artistica, saranno selezionate 60 fotografie tra quelle realizzate dai partecipanti: quegli scatti daranno vita a due mostre fotografiche che verranno allestite a Orsara di Puglia e saranno aperte al pubblico durante l’estate 2026.

Entrambe le mostre saranno promosse sui social e sui media per valorizzare l’impegno e il valore delle opere fotografiche realizzate dai partecipanti e, attraverso le immagini, il racconto del paese.