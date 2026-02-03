FederludoCon: a Matera dal 6 all’8 febbraio 2026 la quinta edizione

Dal 6 all’8 febbraio 2026 la quinta edizione della FederludoCon approda a Matera, cornice d’eccezione per

la convention annuale della Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche. Tre giorni dedicati al gioco

come esperienza culturale, educativa e sociale, realizzati in collaborazione con l’associazione Zio Ludovico,

realtà attiva sul territorio, e con il centro ludico-educativo LUMACA, con il patrocinio del Comune di Matera

ed il sostegno della Regione Basilicata.

L’evento, in programma dal 6 all’8 febbraio 2026, è uno dei principali appuntamenti annuali di formazione,

confronto e networking per le associazioni della rete Federludo. Nata nel 2018, Federludo è oggi la più

ampia e rappresentativa federazione italiana del settore: riunisce e sostiene associazioni ludiche attive su

tutto il territorio nazionale, promuovendo la cultura del gioco e il “diritto al gioco” a ogni età, e

valorizzando il ruolo educativo e sociale del gioco nelle comunità.

La scelta di Matera non è casuale: la città è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019, riconoscimento

che ne sottolinea il ruolo di ponte culturale tra comunità, territori e identità diverse, una cornice che offre

un contesto autorevole per valorizzare il ruolo del gioco come strumento educativo, inclusivo e di dialogo

sociale, rafforzando l’importante funzione delle associazioni ludiche anche nel Sud Italia, come luoghi di

incontro e aggregazione.

FederludoCon 2026 guarda al futuro del gioco come motore di coesione sociale e di innovazione culturale

e educativa, con una forte attenzione al ruolo e alle opportunità di sviluppo per tutto il mondo ludico.

“FederludoCon è il luogo in cui il gioco smette di essere solo intrattenimento e diventa un linguaggio

comune e un metodo di lavoro: qui competenze professionali e volontariato si incontrano, generano

formazione concreta e costruiscono reti stabili con istituzioni, scuole, biblioteche e comunità locali” –

commenta il prof. Giovanni Bacaro, presidente di Federludo – “Portare la quinta edizione a Matera

significa valorizzare un territorio straordinario e, allo stesso tempo, rafforzare nel Sud Italia spazi di

relazione e coesione dove il gioco produce impatto sociale reale”FederludoCon si propone come occasione approfondire temi contemporanei quali inclusione,

apprendimento e ruolo del gioco nei contesti educativi oltre ad incoraggiare la partecipazione e a

promuovere il valore sociale e aggregativo del gioco in ogni sua forma.

“Credo fermamente nel ruolo del gioco come strumento culturale, educativo e sociale, capace di favorire

partecipazione, benessere, inclusione e sviluppo delle competenze, in tutte le età della vita” – a parlare è

Emanuele Cristallo, presidente dell’associazione materana Zio Ludovico APS – “per questo sono orgoglioso

di essere parte attiva nella realizzazione di questo importante weekend che ha anche l’obiettivo di

rafforzare la rete tra istituzioni, scuole, università e realtà del nostro territorio che operano nel campo

dell’educazione, della cultura e del sociale”.

Il programma di FederludoCon 2026 si preannuncia particolarmente articolato: workshop e tavole rotonde

si alterneranno a momenti di gioco libero e a contributi di esperti e professionisti del settore, offrendo un

percorso capace di esplorare, da prospettive diverse, l’intero spettro del gioco “intelligente”.

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista per le 16:45 di VENERDI 6 Febbraio, presso l’Open Space dell’APT Basilicata a Palazzo dell’Annunziata (Piazza Vittorio Veneto), con i saluti istituzionali e la

presentazione del programma.

Alle 17:30 è in programma il primo intervento di rilievo: il sociologo Stefano Laffi con la relazione “La vita

in gioco – esplorare le possibilità nel tempo dell’incertezza” Laffi rifletterà su una fase storica segnata da

instabilità e precarietà, percepite in modo ancora più acuto dalle nuove generazioni chiamate a compiere

scelte in un contesto imprevedibile. In questo scenario, sostiene, l’esperienza accumulata non basta più

come “manuale d’uso” del presente: lavoro, studio, relazioni e vita quotidiana cambiano rapidamente e

richiedono nuove modalità di orientamento. Da qui il ruolo rinnovato della cultura e, in particolare, del

gioco, inteso come palestra per esplorare alternative, sperimentare possibilità e prepararsi ad affrontare

l’ignoto.

Seguirà una serata di gioco libero collettivo, al partire dalle 21:30 alla Ludoteca LUMACA di via Stigliani.

Tutti gli appuntamenti del venerdì e i momenti di gioco sono aperti e la cittadinanza è invitata a

partecipare.

Sabato 7 febbraio, alle 9:30, è in programma “Giocare sulle tracce della storia”, una passeggiata ludica nel

centro storico di Matera guidata dalla prof.ssa Elena Musci. L’attività propone un modo diverso di

avvicinarsi alla storia e al patrimonio della città: non una visita tradizionale, ma un percorso interattivo tra i

Sassi in cui i partecipanti, attraverso semplici dinamiche di gioco, sono invitati a osservare, fare domande e

interpretare luoghi e dettagli storici, ricostruendone significati e storie in modo partecipato e coinvolgente.

Alle 15,30 l’educatore e formatore ludico Diego Solari presenta Il gioco in biblioteca come collante sociale.

Alle 16,30 si terrà la tavola rotonda L’evoluzione dell’associazionismo ludico, in bilico tra spirito sociale,

non-profit e l’impresa commerciale, importante occasione di condivisione tra le associazioni per

confrontarsi su un tema di grande attualità sia per il nostro mondo che per tutto il Terzo Settore.

Alle 18,15 l’incontro Il potere inclusivo del gioco nei disturbi di apprendimento e attenzione, con la

pedagogista Ilenia Amati, per esplorare il gioco come strumento di inclusione nei contesti educativi, con

particolare attenzione agli alunni con disturbi di apprendimento e dell’attenzione.

Alle 21,30 la giornata chiuderà con l’evento di gioco di ruolo dal vivo Vampire the Masquerade all’Hotel

San Domenico al Piano di Via Roma, realizzato dalla sezione lucana di Camarilla Italia (è necessaria

la prenotazione, [email protected] ma l’evento è gratuito e aperto a tutti).

Contemporaneamente, sempre con invito a partecipare esteso a tutta la cittadinanza, si terrà serata

dedicata al gioco da tavolo da LUMACA, in via T. Stigliani, 50.

DOMENICA 8 Febbraio si aprirà alle 9:30 con l’Assemblea Ordinaria di Federludo, riservata esclusivamente

ai delegati delle associazioni federate; Alle 11:00 il workshop del formatore e progettista ludico Andrea Mori a tema L’animazione sociale e ludica

come modalità competente e “militante” capace di trasformare gli spazi urbani chiuderà le sessioni

formative, per lasciare spazio alla parte conviviale, ludica e conclusiva dell’evento FederludoCon.

FederludoCon è un appuntamento riservato alle associazioni federate, espressione del terzo settore ludico

italiano. Al tempo stesso, una parte significativa del programma prevede momenti di gioco e iniziative

formative pensate per essere aperte e condivise con i cittadini e con le realtà culturali del territorio. È

una scelta precisa: portare il gioco fuori dalla dimensione “interna” della rete, farsi conoscere dalla città,

avvicinare le associazioni locali e costruire connessioni durature, creando occasioni concrete di collaborazione. In questo senso, le attività aperte al pubblico diventano anche uno strumento di

partecipazione: permettono ai cittadini di scoprire il valore del gioco come linguaggio inclusivo e

accessibile, capace di generare socialità, aggregazione e benessere comunitario.