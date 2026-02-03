FederludoCon: a Matera dal 6 all’8 febbraio 2026 la quinta edizione
Un’occasione unica d’incontro per il mondo ludico del Sud Italia
Dal 6 all’8 febbraio 2026 la quinta edizione della FederludoCon approda a Matera, cornice d’eccezione per
la convention annuale della Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche. Tre giorni dedicati al gioco
come esperienza culturale, educativa e sociale, realizzati in collaborazione con l’associazione Zio Ludovico,
realtà attiva sul territorio, e con il centro ludico-educativo LUMACA, con il patrocinio del Comune di Matera
ed il sostegno della Regione Basilicata.
L’evento, in programma dal 6 all’8 febbraio 2026, è uno dei principali appuntamenti annuali di formazione,
confronto e networking per le associazioni della rete Federludo. Nata nel 2018, Federludo è oggi la più
ampia e rappresentativa federazione italiana del settore: riunisce e sostiene associazioni ludiche attive su
tutto il territorio nazionale, promuovendo la cultura del gioco e il “diritto al gioco” a ogni età, e
valorizzando il ruolo educativo e sociale del gioco nelle comunità.
La scelta di Matera non è casuale: la città è stata Capitale Europea della Cultura nel 2019, riconoscimento
che ne sottolinea il ruolo di ponte culturale tra comunità, territori e identità diverse, una cornice che offre
un contesto autorevole per valorizzare il ruolo del gioco come strumento educativo, inclusivo e di dialogo
sociale, rafforzando l’importante funzione delle associazioni ludiche anche nel Sud Italia, come luoghi di
incontro e aggregazione.
FederludoCon 2026 guarda al futuro del gioco come motore di coesione sociale e di innovazione culturale
e educativa, con una forte attenzione al ruolo e alle opportunità di sviluppo per tutto il mondo ludico.
“FederludoCon è il luogo in cui il gioco smette di essere solo intrattenimento e diventa un linguaggio
comune e un metodo di lavoro: qui competenze professionali e volontariato si incontrano, generano
formazione concreta e costruiscono reti stabili con istituzioni, scuole, biblioteche e comunità locali” –
commenta il prof. Giovanni Bacaro, presidente di Federludo – “Portare la quinta edizione a Matera
significa valorizzare un territorio straordinario e, allo stesso tempo, rafforzare nel Sud Italia spazi di
relazione e coesione dove il gioco produce impatto sociale reale”FederludoCon si propone come occasione approfondire temi contemporanei quali inclusione,
apprendimento e ruolo del gioco nei contesti educativi oltre ad incoraggiare la partecipazione e a
promuovere il valore sociale e aggregativo del gioco in ogni sua forma.
“Credo fermamente nel ruolo del gioco come strumento culturale, educativo e sociale, capace di favorire
partecipazione, benessere, inclusione e sviluppo delle competenze, in tutte le età della vita” – a parlare è
Emanuele Cristallo, presidente dell’associazione materana Zio Ludovico APS – “per questo sono orgoglioso
di essere parte attiva nella realizzazione di questo importante weekend che ha anche l’obiettivo di
rafforzare la rete tra istituzioni, scuole, università e realtà del nostro territorio che operano nel campo
dell’educazione, della cultura e del sociale”.
Il programma di FederludoCon 2026 si preannuncia particolarmente articolato: workshop e tavole rotonde
si alterneranno a momenti di gioco libero e a contributi di esperti e professionisti del settore, offrendo un
percorso capace di esplorare, da prospettive diverse, l’intero spettro del gioco “intelligente”.
L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista per le 16:45 di VENERDI 6 Febbraio, presso l’Open Space dell’APT Basilicata a Palazzo dell’Annunziata (Piazza Vittorio Veneto), con i saluti istituzionali e la
presentazione del programma.
Alle 17:30 è in programma il primo intervento di rilievo: il sociologo Stefano Laffi con la relazione “La vita
in gioco – esplorare le possibilità nel tempo dell’incertezza” Laffi rifletterà su una fase storica segnata da
instabilità e precarietà, percepite in modo ancora più acuto dalle nuove generazioni chiamate a compiere
scelte in un contesto imprevedibile. In questo scenario, sostiene, l’esperienza accumulata non basta più
come “manuale d’uso” del presente: lavoro, studio, relazioni e vita quotidiana cambiano rapidamente e
richiedono nuove modalità di orientamento. Da qui il ruolo rinnovato della cultura e, in particolare, del
gioco, inteso come palestra per esplorare alternative, sperimentare possibilità e prepararsi ad affrontare
l’ignoto.
Seguirà una serata di gioco libero collettivo, al partire dalle 21:30 alla Ludoteca LUMACA di via Stigliani.
Tutti gli appuntamenti del venerdì e i momenti di gioco sono aperti e la cittadinanza è invitata a
partecipare.
Sabato 7 febbraio, alle 9:30, è in programma “Giocare sulle tracce della storia”, una passeggiata ludica nel
centro storico di Matera guidata dalla prof.ssa Elena Musci. L’attività propone un modo diverso di
avvicinarsi alla storia e al patrimonio della città: non una visita tradizionale, ma un percorso interattivo tra i
Sassi in cui i partecipanti, attraverso semplici dinamiche di gioco, sono invitati a osservare, fare domande e
interpretare luoghi e dettagli storici, ricostruendone significati e storie in modo partecipato e coinvolgente.
Alle 15,30 l’educatore e formatore ludico Diego Solari presenta Il gioco in biblioteca come collante sociale.
Alle 16,30 si terrà la tavola rotonda L’evoluzione dell’associazionismo ludico, in bilico tra spirito sociale,
non-profit e l’impresa commerciale, importante occasione di condivisione tra le associazioni per
confrontarsi su un tema di grande attualità sia per il nostro mondo che per tutto il Terzo Settore.
Alle 18,15 l’incontro Il potere inclusivo del gioco nei disturbi di apprendimento e attenzione, con la
pedagogista Ilenia Amati, per esplorare il gioco come strumento di inclusione nei contesti educativi, con
particolare attenzione agli alunni con disturbi di apprendimento e dell’attenzione.
Alle 21,30 la giornata chiuderà con l’evento di gioco di ruolo dal vivo Vampire the Masquerade all’Hotel
San Domenico al Piano di Via Roma, realizzato dalla sezione lucana di Camarilla Italia (è necessaria
la prenotazione, [email protected] ma l’evento è gratuito e aperto a tutti).
Contemporaneamente, sempre con invito a partecipare esteso a tutta la cittadinanza, si terrà serata
dedicata al gioco da tavolo da LUMACA, in via T. Stigliani, 50.
DOMENICA 8 Febbraio si aprirà alle 9:30 con l’Assemblea Ordinaria di Federludo, riservata esclusivamente
ai delegati delle associazioni federate; Alle 11:00 il workshop del formatore e progettista ludico Andrea Mori a tema L’animazione sociale e ludica
come modalità competente e “militante” capace di trasformare gli spazi urbani chiuderà le sessioni
formative, per lasciare spazio alla parte conviviale, ludica e conclusiva dell’evento FederludoCon.
FederludoCon è un appuntamento riservato alle associazioni federate, espressione del terzo settore ludico
italiano. Al tempo stesso, una parte significativa del programma prevede momenti di gioco e iniziative
formative pensate per essere aperte e condivise con i cittadini e con le realtà culturali del territorio. È
una scelta precisa: portare il gioco fuori dalla dimensione “interna” della rete, farsi conoscere dalla città,
avvicinare le associazioni locali e costruire connessioni durature, creando occasioni concrete di collaborazione. In questo senso, le attività aperte al pubblico diventano anche uno strumento di
partecipazione: permettono ai cittadini di scoprire il valore del gioco come linguaggio inclusivo e
accessibile, capace di generare socialità, aggregazione e benessere comunitario.