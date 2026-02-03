POLITICA

Avigliano, apre la nuova sede di Azione

Azione inaugura la nuova sede di Avigliano venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, in Corso Gianturco. All’incontro saranno presenti il commissario regionale di Azione, Marcello Pittella, il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, insieme ad altri dirigenti regionali e provinciali del partito. L’apertura della sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento e strutturazione territoriale di Azione in Basilicata, rafforzando la presenza organizzata del partito e il dialogo con le comunità locali.

 

