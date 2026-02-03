Apt Basilicata a Londra per Travel Hastag vetrina internazionale per il turismo esperienziale

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata parteciperà domani, 4 febbraio, a Londra all’evento Travel Hashtag, il format itinerante di business networking dedicato all’Incoming Italia, giunto alla sua quinta edizione consecutiva nella capitale britannica.

L’appuntamento si svolgerà presso il Great Scotland Yard Hotel – The Unbound Collection by Hyatt e gode del patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra, dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra e dell’Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency. All’evento prenderanno parte anche rappresentanti di importanti player del settore turistico e dei trasporti, tra cui ITA Airways, Italo e Starhotels, insieme ad altri operatori qualificati del turismo internazionale.

Il programma della giornata prevede sessioni di networking e matching dalle 10:30 alle 12:00, seguite dalle presentazioni dei seller italiani dalle 12:00 alle 12:45. A chiudere l’incontro, un lunch reception con ulteriori momenti di networking fino alle 15:00.

Per la Basilicata sarà un’occasione strategica per incontrare una selezione dei migliori travel designer e tour operator inglesi, già profondi conoscitori della destinazione Italia, ai quali presentare le eccellenze del territorio lucano e le esperienze autentiche pensate per un turismo attento, consapevole ed esigente.

Dopo la tappa londinese, Travel Hashtag – come annunciato nei giorni scorsi dai promotori – approderà in Basilicata il prossimo 19 febbraio per la prima Italy Edition del 2026.

A Matera si terrà l’evento dal titolo “From Heritage to Hype: Il Turismo Culturale che parla al mondo”, dedicato alle strategie di valorizzazione del patrimonio culturale nella città dei Sassi, Patrimonio UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019.

«Siamo lieti che Travel Hashtag abbia scelto Matera come sede della prima Italy Edition del 2026 – ha dichiarato Margherita Sarli – e siamo certi che rappresenterà un importante laboratorio di innovazione».