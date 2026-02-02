Streaming: film e serie più visti in Italia nell’ultima settimana secondo JustWatch

È stata pubblicata l’ultima classifica JustWatch dedicata ai film e alle serie TV più gettonate in Italia negli ultimi sette giorni.

La Streaming Chart, aggiornata in tempo reale sulla base delle preferenze degli utenti, fotografa i titoli che stanno catalizzando maggiormente l’attenzione del pubblico sulle principali piattaforme.

Film: I Peccatori debutta direttamente al primo posto

Per quanto riguarda i film, I Peccatori conquista subito la vetta della classifica. La storia segue Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato tormentato che tornano nella loro città natale con la speranza di ricominciare. Il rientro a casa, però, si trasforma rapidamente in un incubo: il male che cercavano di lasciarsi alle spalle è ancora presente. Un racconto cupo e inquietante, dove il ritorno alle origini diventa una vera e propria discesa nell’oscurità.

Scende di una posizione, perdendo il primo posto, Una battaglia dopo l’altra, ora secondo. Il film racconta la storia dei French 75, ex gruppo rivoluzionario deciso un tempo a cambiare gli Stati Uniti con la forza.

Anni dopo, i protagonisti sono costretti a fare i conti con un nemico del passato che torna a minacciare ciò che resta delle loro vite. Un thriller teso e crepuscolare, in cui l’ideologia lascia spazio alla sopravvivenza.

Completa il podio Il falsario, che guadagna due posizioni.

Ambientato nella Roma degli anni ’70, il film ripercorre l’ascesa di Toni Chichiarelli, giovane artista dal talento straordinario che ottiene successo grazie alla sua abilità come falsario. Un racconto affascinante sospeso tra arte e crimine, in cui ambizione e illegalità procedono fianco a fianco.

Serie TV: ritorno in vetta per The Pitt

Sul fronte delle serie TV, The Pitt torna al primo posto. Ambientata nel Pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, la serie segue lo staff ospedaliero alle prese con turni massacranti, emergenze continue e scelte spesso impossibili.

A rendere il quadro ancora più critico sono i fondi insufficienti e un afflusso di pazienti superiore alla reale capienza del reparto. Un medical drama teso e realistico che mette al centro il prezzo umano della sanità d’emergenza.

Debutta direttamente al secondo posto Wonder Man, la nuova serie Marvel incentrata su Simon Williams.

Tra superpoteri, identità pubblica e ambizioni artistiche, la serie propone una satira pungente del mondo di Hollywood, giocando con i codici del genere supereroistico e offrendo uno sguardo ironico e metanarrativo sull’industria dell’intrattenimento.

Rientra sul podio, risalendo di una posizione, Pluribus, per settimane al numero uno. La storia della persona più disperata del pianeta, incaricata di salvare il mondo da un eccesso di felicità, continua a conquistare il pubblico grazie alla sua brillante satira filosofica sulla tristezza necessaria e sul paradossale potere di chi non ha più nulla da perdere.

Focus su I Peccatori e record di nomination

Questa settimana JustWatch mette inoltre in evidenza una guida speciale dedicata a I Peccatori, pensata per approfondire i motivi per cui il film merita la visione anche da parte di chi non è appassionato di storie sui vampiri.

L’attenzione arriva in un momento particolarmente significativo: I Peccatori ha infatti ottenuto 16 nomination agli Oscar 2026, stabilendo un record e confermandosi come uno dei titoli più chiacchierati dell’anno.

Il film, disponibile in streaming su NOW e Sky, ha raggiunto il primo posto nella Streaming Chart italiana nell’ultima settimana e si mantiene ininterrottamente nella top 10 da 36 giorni, a dimostrazione di un interesse costante da parte del pubblico.

La classifica completa, aggiornata in tempo reale anche oltre la decima posizione, è consultabile sulla pagina JustWatch dedicata alle streaming charts.