Panchina d’Oro 2024-25 ad Antonio Conte: quinto trionfo in carriera per il tecnico del Napoli

È Antonio Conte il vincitore della Panchina d’Oro per la stagione di Serie A 2024-25.

Il riconoscimento, giunto alla 34ª edizione, viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in occasione del corso di aggiornamento che si svolge a Coverciano e rappresenta uno dei premi più prestigiosi del calcio italiano.

Per l’attuale allenatore del Napoli, reduce dalla conquista dello scudetto nella passata stagione, si tratta della quinta Panchina d’Oro in carriera.

Conte aveva già ottenuto il premio per tre volte alla guida della Juventus (nelle stagioni 2011/12, 2012/13 e 2013/14) e una volta sulla panchina dell’Inter, al termine del campionato 2020/21.

A consegnare il riconoscimento sono stati il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, suggellando un successo che certifica il consenso unanime del mondo degli allenatori nei confronti del lavoro svolto dal tecnico salentino.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati anche gli altri premi di categoria.

La Panchina d’Oro per il miglior allenatore della Serie B – da questa edizione non più denominata Panchina d’Argento – è andata a Giovanni Stroppa, protagonista della promozione conquistata con la Cremonese. Per la Serie C/Lega Pro, invece, il riconoscimento è stato assegnato a Fabio Gallo, che ha raccolto 32 voti grazie alla brillante stagione alla guida dell’Entella.

Infine, la Panchina d’Oro Speciale è stata conferita a Enzo Maresca, premiato per i successi internazionali ottenuti nella scorsa stagione con il Chelsea, culminati con la vittoria della Conference League e del Mondiale per club.

Una giornata di celebrazioni a Coverciano che ha ribadito il valore del lavoro degli allenatori e consacrato ancora una volta Antonio Conte come uno dei tecnici più vincenti e apprezzati del panorama calcistico italiano e internazionale.

ANSA