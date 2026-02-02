Molesta i passanti e morde un carabiniere: arrestato un 50enne a Scampia

Molestava i passanti lungo via Roma, in direzione Scampia, tanto da spingere alcuni residenti a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Quando i militari sono arrivati sul posto e hanno tentato di riportare la calma, l’uomo ha reagito con violenza, arrivando a mordere al petto uno dei carabinieri.

Protagonista dell’episodio un 50enne di nazionalità ghanese, fermato dai militari della stazione di Secondigliano dopo la segnalazione dei cittadini.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si mostrava agitato e infastidiva chiunque transitasse nella zona.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 50enne ha improvvisamente aggredito uno dei carabinieri, mordendolo al torace. L’aggressione ha provocato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure di rito è stato condotto in camera di sicurezza, dove resta in attesa del giudizio.

L’episodio rientra nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai carabinieri, anche a tutela dei residenti che segnalano situazioni di degrado o pericolo.

ANSA