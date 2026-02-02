Gragnano, 15enne trovato con un coltello a farfalla: «L’ho dimenticato nel giubbino»

Ha da poco compiuto 15 anni e, quando i carabinieri della stazione di Gragnano lo hanno fermato per un controllo, ha provato a giustificarsi così: «L’ho dimenticato nel giubbino, di solito non lo porto». Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla con una lama di 12 centimetri.

Il controllo è avvenuto mentre il minorenne si trovava in compagnia di alcuni amici. Durante la verifica, i militari dell’Arma hanno rinvenuto l’arma bianca, procedendo immediatamente agli accertamenti previsti.

Nonostante le spiegazioni fornite dal giovane, il possesso del coltello ha fatto scattare la denuncia. Al termine delle procedure di rito, il 15enne è stato affidato ai genitori.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli svolti sul territorio dai carabinieri per prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza, con particolare attenzione ai più giovani.

ANSA