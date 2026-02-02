Esame della patente con auricolari e cellulari: tre denunciati a Firenze

Si sono presentati all’esame teorico per la patente di guida muniti di telefoni cellulari e di sofisticati kit tecnologici per ricevere in tempo reale le risposte corrette da complici all’esterno.

Per questo tre persone di origine straniera sono state denunciate dalla polizia stradale di Firenze per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

L’operazione è scattata all’interno delle aule della Motorizzazione civile, dove gli agenti della polizia stradale, in abiti civili, si sono mescolati tra i candidati per monitorare lo svolgimento delle prove.

Durante i controlli, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da alcuni atteggiamenti ritenuti sospetti, che hanno portato all’identificazione dei tre aspiranti automobilisti.

Le perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari, cavi bluetooth nascosti sotto gli indumenti e micro-auricolari color carne, progettati per risultare il più possibile mimetizzabili. L’attrezzatura avrebbe permesso ai candidati di ricevere suggerimenti dall’esterno durante lo svolgimento dell’esame.

Tutto il materiale elettronico è stato sequestrato e sarà sottoposto ad approfondite analisi tecniche, con l’obiettivo di risalire all’eventuale “regia” organizzativa del sistema di truffa. Un fenomeno che, secondo gli investigatori, appare strutturato e non episodico.

Con questo intervento salgono a 14 le persone denunciate negli ultimi mesi a Firenze per analoghi reati legati agli esami per la patente di guida.

Complessivamente, la polizia ha sequestrato strumentazione tecnologica per un valore di diverse migliaia di euro, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a pratiche fraudolente che minano la regolarità delle prove e la sicurezza stradale.

ANSA