Casal di Principe, spara in casa dopo una lite con la moglie: arrestato 57enne per tentato femminicidio

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Casal di Principe, nel Casertano, con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della moglie. L’episodio si è verificato al termine di una violenta lite domestica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante il diverbio il 57enne ha esploso tre colpi di pistola all’interno dell’appartamento, colpendo un televisore.

La donna è riuscita a mettersi in salvo e ha immediatamente contattato il 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe per verificare l’accaduto. Nel frattempo l’uomo si era allontanato a bordo della propria auto.

Poco dopo, però, si è presentato spontaneamente presso la Stazione dei carabinieri, accompagnato dal suo avvocato di fiducia.

Al termine degli accertamenti, il 57enne è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri non sono riusciti a rintracciare l’arma utilizzata, una pistola calibro 9 detenuta illegalmente.

All’interno dell’abitazione, tuttavia, sono stati trovati e sequestrati 28 proiettili dello stesso calibro, custoditi in una scatoletta.

Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e per rintracciare l’arma da fuoco.

