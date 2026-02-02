Aggredisce due infermieri al pronto soccorso di Monza: arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito due infermieri all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi ed è solo l’ultimo di una serie di casi di violenza registrati nelle strutture sanitarie.

Secondo quanto ricostruito, il 33enne è arrivato in reparto in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Una volta all’interno del pronto soccorso, avrebbe iniziato improvvisamente a prendere a calci e pugni una porta, provocando danni, senza apparente motivo.

Nel tentativo di evitare che l’uomo potesse farsi del male o aggredire le persone presenti in sala d’attesa, due infermieri sono intervenuti per bloccarlo.

La situazione è però rapidamente degenerata: il 33enne si è scagliato contro i sanitari colpendoli con calci e pugni. I due operatori hanno riportato ferite e contusioni, giudicate guaribili in sette giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a riportare la calma all’interno del reparto.

Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato arrestato con le accuse di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli ospedali e sulla necessità di tutelare il personale sanitario, sempre più spesso esposto ad aggressioni durante lo svolgimento del proprio lavoro.

ANSA