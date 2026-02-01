Rissa al luna park nel Tarantino, accoltellati due giovani tra la folla

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Grottaglie, nel Tarantino, dove due giovani sono rimasti feriti a coltellate nel corso di una rissa scoppiata nell’area del luna park allestito per i festeggiamenti in onore di San Ciro. La zona, al momento dei fatti, era affollata da famiglie e ragazzi.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani avrebbero iniziato a discutere animatamente, fino a quando il diverbio è degenerato in uno scontro fisico.

Durante la colluttazione, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte un ventenne del posto.

Nel tentativo di riportare la calma sarebbe rimasto ferito anche un ragazzo di 16 anni, raggiunto da una coltellata a un braccio.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sono stati ricoverati per le cure necessarie.

Le condizioni dei due giovani non destano preoccupazione e, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le responsabilità.

