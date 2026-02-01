Ragazza denuncia di essere stata violentata in stazione a Milano

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo essere stata condotta in una galleria, o in un tunnel, dell’area ferroviaria della stazione di Porta Garibaldi FS. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3.30.

Secondo quanto ricostruito, la giovane, di origine ucraina e in stato di alterazione, si sarebbe recata lungo i binari insieme a un ragazzo conosciuto nel corso della serata. In quel contesto, la 18enne ha riferito di aver subito una violenza sessuale.

La ragazza è stata trasportata la stessa notte alla Clinica Mangiagalli dal personale del 118. Dagli accertamenti sanitari non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, circostanza che tuttavia non esclude la possibilità di uno stupro.

In un primo momento la giovane non aveva sporto denuncia, ma nei giorni successivi ha formalizzato il racconto, facendo scattare le indagini della Polizia ferroviaria.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e visionando album fotografici per risalire all’identità del presunto aggressore.

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe approfittato della ridotta capacità di intendere e di volere della ragazza per appartarsi con lei e andare oltre la sua volontà. Le indagini sono in corso.

