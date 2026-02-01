CRONACA

Oltre 100 agenti forze dell’ordine feriti in scontri a Torino

Sono oltre cento i feriti tra le forze dell’ordine negli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione a Torino. È quanto si apprende da fonti informate sui fatti.

Nel dettaglio, il bilancio parla di 96 agenti della Polizia di Stato rimasti feriti, insieme a 7 militari della Guardia di Finanza e 5 carabinieri, impegnati nei servizi di ordine pubblico durante il corteo.

Gli scontri hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine per contenere le violenze e garantire la sicurezza in diverse aree della città.

