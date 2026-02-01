Marilyn Monroe compie 100 anni: mostre, spettacoli e persino una palette Pantone per celebrare la diva di Hollywood

Libri, spettacoli, mostre e perfino una tavolozza di colori: il centenario di Marilyn Monroe, star di Hollywood e icona mondiale di mito, desiderio e tragedia, sarà celebrato con una serie di iniziative in tutto il mondo. L’anniversario ufficiale cade il 1° giugno 2026, ma le celebrazioni iniziano già dalla vigilia.

Dal 31 maggio, il Museo dell’Academy di Los Angeles ospiterà centinaia di oggetti originali, tra cui costumi, fotografie, lettere e abiti di scena, raccontando la carriera di una diva simbolo di bellezza e femminilità.

A Parigi, dal 8 aprile al 26 luglio, la Cinémathèque Française presenterà Marilyn Monroe turns 100!, una rassegna che va oltre i cliché e ripercorre la carriera dell’attrice con filmati, fotografie e manifesti.

Sempre in primavera, da Hollywood partirà un’esperienza immersiva itinerante con stanze multisensoriali, fotografie 3D, cimeli rari e contenuti interattivi, che permetteranno ai visitatori di immergersi nella vita e nel mito di Marilyn, protagonista di film iconici come A qualcuno piace caldo, La febbre del settimo anno e Il principe e la ballerina.

La vita della Monroe, nata in una famiglia disfunzionale e inizialmente aspirante modella, cambiò quando fu scoperta dall’attore Ben Lyon a soli vent’anni.

Con il tempo, Marilyn incarnò l’archetipo della femme fatale e della libertà sessuale, diventando un simbolo di emancipazione in un’epoca ancora vincolata da rigide regole sociali.

La sua storia sarà al centro anche dello spettacolo teatrale e musicale Marilyn: 100 Years of a Legend, in programma ad aprile al Crazy Cogs di Londra, con l’attrice e sosia Suzie Kennedy a riportare in vita la diva sul palco.

I festeggiamenti hanno coinvolto anche il mondo del design e della moda: in collaborazione con Pantone, è stata lanciata la Marilyn Monroe Collection Palette, una gamma cromatica che cattura le sfaccettature dell’identità della diva con tonalità evocative come Star White e High Risk Red.

Non poteva mancare un volume celebrativo: Marilyn Monroe 100, realizzato in collaborazione con la Marilyn Monroe Estate, è l’unica pubblicazione fotografica ufficiale del centenario.

Il libro raccoglie i lavori dei più grandi fotografi che immortalarono Marilyn, dai primi ritratti di Norma Jeane Mortenson di André de Dienes, Joseph Jasgur e Bernard of Hollywood, ai set cinematografici catturati da Eve Arnold, Elliott Erwitt, Bruce Davidson e Henri Cartier-Bresson.

Non mancano gli scatti promozionali di Cecil Beaton e Richard Avedon, le fotografie intime di Alfred Eisenstaedt, Sam Shaw, George Barris e Milton Greene, fino all’iconico The Last Sitting di Bert Stern e a immagini recentemente riscoperte di Allan Grant per Life, due giorni prima della morte della star.

Un secolo di Marilyn Monroe, tra mito e realtà, raccontato attraverso immagini, film e colori che continuano a influenzare l’immaginario collettivo di Hollywood e del mondo intero.

ANSA