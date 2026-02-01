Marconia di Pisticci, torna “Cara Dea – Un inno alla Vita”: la seconda edizione celebra giovani, creatività e speranza

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18, nel cineteatro Rinascente di Marconia di Pisticci, si terrà la seconda edizione di “Cara Dea – Un inno alla Vita”, la manifestazione annuale più importante dell’associazione Dea per sempre, nata in memoria di Dea, la giovane di Tinchi di Pisticci la cui storia ha ispirato l’impegno dell’ODV.

L’evento non è solo una commemorazione, ma un momento di ascolto e condivisione, in cui i giovanissimi protagonisti esprimono parole, fragilità e talenti, rafforzando il dialogo con istituzioni locali, regionali e nazionali.

«Questa serata – spiegano dall’associazione – è il momento per ringraziare chi ci è stato accanto e, soprattutto, per ascoltare i ragazzi. Nei loro testi e nelle musiche dedicate a Dea c’è un messaggio fortissimo sul senso della vita, che aiuta noi adulti a riflettere».

Tra i premiati della sezione scrittura creativa ci saranno Giada Carbone (Liceo Tommaso Stigliani di Matera), Angela Corrado (IIS De Sarlo De Lorenzo di Lagonegro), Rosamelita Di Benedetto e Samuela Mariantonia Morano (IIS Pisticci–Montalbano), Vanessa Rubino (Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera) e Marceline Monopoli (Liceo Scientifico G. Battaglini di Taranto).

Per la sezione musicale, dedicata alla memoria di Dea e del compianto Marco Cicchelli, saranno premiati Jacopo Fantini (Liceo Scientifico Carlo Levi di Sant’Arcangelo) e Mariano Gaeta (Liceo Classico Pisticci–Montalbano). La sezione “Ragazzi di domani” è stata vinta da Aurora Marraudino, alunna della scuola secondaria di primo grado “Pietrelcina–Flacco” di Marconia.

Saranno inoltre premiati interi istituti scolastici: l’IIS Pisticci–Montalbano con il suo IPSEOA e il Liceo Scientifico Battaglini di Taranto con la classe 3ªA. Menzioni speciali andranno al Liceo Carlo Levi di Sant’Arcangelo e al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena, presenti con delegazioni di studenti e docenti.

Durante la serata saranno consegnati anche i “riconoscimenti del cuore” a singoli elaborati, tra cui quelli di Annalisa Arnone, Melissa Bavuso, Leny D’Alessandro, Miriam De Lillo, Fabiana Eletto, Micaela Lalinga, Marita Torraco e Francesca Tuzzolo. Alcuni premi speciali saranno conferiti dagli enti locali, tra cui la Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli.

Un momento particolare sarà dedicato ai ringraziamenti per coloro che sostengono l’associazione: dai Prefetti di Matera e Potenza alle Forze dell’Ordine, fino al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio Regionale lucano, Marcello Pittella e Angelo Chiorazzo, e alla Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi.

La manifestazione premierà inoltre professionisti, associazioni e realtà sensibili ai temi del disagio giovanile e alla memoria di Dea: tra questi le giornaliste Eleonora Cesareo e Ada Serra, la psicologa Mariangela Guerra, Arci FrancaViva, Le Monadi, Nuova Futsal Pisticci, Opportunità alla pari, Passione Danza, Pro Loco Corletana, VivereDonna e i giovani dell’AC–MSAC della Diocesi di Potenza, accompagnati da don Gerardo Cerbasi.

L’evento, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e presentato dal giornalista Antonello Lombardi, vedrà anche la partecipazione dello studente tarantino Olo, autore del brano “Cara Dea”, e dello scrittore Simone Tempia, presidente onorario della giuria.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Pisticci, con richiesta di patrocinio morale della Regione Puglia.