Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese

Senise, feb. 2026 – Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.

L’adesione nasce dopo aver appreso, tramite comunicato stampa, dell’iniziativa promossa a Senise il 29 gennaio scorso, che prevede un sit-in pubblico per rivendicare il diritto universale alla salute e denunciare il progressivo smantellamento dei servizi sanitari nelle aree interne.

Il SIFUS Basilicata coglie l’appello lanciato dagli organizzatori, che invitano tutte le forze politiche, sindacali e associative del territorio ad aderire al percorso avviato, e comunica la propria partecipazione convinta e responsabile a questo fronte unitario in difesa della sanità pubblica.

Esprimiamo forte preoccupazione per una situazione sanitaria sempre più critica, caratterizzata da carenze strutturali, riduzione dei servizi e crescenti difficoltà di accesso alle cure, soprattutto in un territorio segnato dallo spopolamento e da una forte presenza di popolazione anziana.

Condividiamo rivendicazioni non più rinviabili e fondamentali: il riconoscimento di Senise come Hub sanitario territoriale, il rilancio del presidio ospedaliero di Chiaromonte come Ospedale di Comunità, la garanzia della continuità dell’assistenza sanitaria e il mantenimento del servizio 118 medicalizzato.

“Quest’area va tutelata con determinazione perché vive una condizione di grave abbandono sanitario – dichiara Pina De Donato, segretaria regionale del SIFUS –. Occorre garantire una sanità pubblica, efficiente e dignitosa per l’intera comunità. A partire dal sit-in, ogni iniziativa sarà la testimonianza concreta di chi non intende restare a guardare allo scippo di un diritto universale come la sanità pubblica”.

SIFUS Basilicata