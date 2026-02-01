Attesa per i Grammy con Lady Gaga e Bieber sul palco

Lady Gaga e Justin Bieber sul palco, il portoricano Bad Bunny in pole position a una settimana dall’half time del Super Bowl, e Trevor Noah alla conduzione per la sesta e ultima volta: è tutto pronto per i Grammy 2026, in diretta dalla Crypto.com Arena di Los Angeles sulla CBS, in vista del trasloco della cerimonia l’anno prossimo nella sede Disney.

Come gli Oscar, anche i premi della musica stanno vivendo una profonda trasformazione: l’elettorato della Recording Academy si sta diversificando, con l’ingresso l’anno scorso di 3.800 nuovi membri, di cui il 58% artisti di colore e il 35% donne.

Tra i principali candidati spicca il rapper Kendrick Lamar, mattatore del 2025 e quest’anno in gara con ben nove nomination per Gmx, davanti a Gaga, con sette candidature, mentre Bad Bunny, Sabrina Carpenter e l’esordiente Leon Thomas seguono con sei nomination ciascuno.

Nella categoria del miglior esordiente, oltre a Thomas, concorrono il girl group Katseye, la cantante soul-pop Olivia Dean, la band indie-pop The Marías, l’inglese Lola Young, il rocker Sombr e due star nate su TikTok, Alex Warren e Addison Rae.

Curiosità di questa edizione: il Dalai Lama è candidato nella categoria degli audiolibri e, per la prima volta dal 1974, sarà assegnato un premio alla miglior copertina.

Storicamente snobbato dai Grammy, il K-Pop si è fatto strada grazie al brano Golden, dalla colonna sonora del cartone Netflix Pop Demon Hunters, in gara per il Record dell’Anno, mentre la Best Compilation Soundtrack for Visual Media vedrà sfidarsi il gruppo fictional Huntr/X con Timothée Chalamet, candidato per il biopic A Complete Unknown su Bob Dylan.

Bad Bunny, all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, è candidato in tutte le categorie principali grazie all’album tutto in spagnolo Debí Tirar Más Fotos, che fonde plena portoricana, reggaeton e trap.

Lady Gaga, vincitrice di 14 Grammy e Premio Oscar, è in gara tra l’altro per Registrazione dell’Anno (Abracadabra), Album dell’Anno (Mayhem), Canzone dell’Anno (Abracadabra), Miglior Interpretazione Pop Solista (Disease) e Miglior Album Vocale Pop Tradizionale (Harlequin).

Justin Bieber torna sul palco dei Grammy per la prima volta in quattro anni, dopo una malattia virale che gli aveva paralizzato metà del viso.

Domenica sarà candidato per Album dell’Anno e Miglior Album Pop (Swag), Miglior Performance R&B (Yukon) e Miglior Solista (Daisies).

Tra le performance annunciate dalla Recording Academy ci saranno anche Addison Rae, Alex Warren, Clipse, KatsEye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Rose’ (K-Pop), Sabrina Carpenter, Sombr e The Marías, mentre Doechli e Harry Styles, il cui nuovo singolo Aperure anticipa l’album in uscita a marzo Kiss All The Time, saranno tra i presentatori.

Il presidente della Recording Academy, Harvey Madison, ha sottolineato il ruolo unificante della musica in un Paese profondamente in crisi: “La musica ha il potere di unire, sarà una medicina”.

