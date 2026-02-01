Alunno delle medie minaccia i compagni con un coltello durante una lite, denunciato

Uno studente di una scuola media della periferia di Bologna ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli.

L’episodio, riportato dall’edizione locale de il Resto del Carlino, è avvenuto alcuni giorni fa nel corso dell’orario scolastico.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino aveva con sé un piccolo coltello, costruito artigianalmente e probabilmente nascosto nell’astuccio.

La discussione tra gli studenti sarebbe degenerata rapidamente, fino a quando il giovane ha puntato l’arma verso i compagni.

Il tempestivo intervento degli insegnanti ha evitato conseguenze peggiori: il coltellino è stato sequestrato e il ragazzo disarmato, quindi sono stati allertati i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno denunciato il minore per porto di coltelli.

Il ragazzo, di origine straniera, non ha ancora compiuto 14 anni e pertanto non è imputabile. Sono in corso le valutazioni da parte delle autorità competenti e della scuola per i provvedimenti di competenza.

