A Roma ‘Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese’

Arriva a Roma, il 27 marzo 2026, la prima e più completa esposizione italiana dedicata a Katsushika Hokusai (1760-1849), autore di opere iconiche come la celebre Grande onda presso Kanagawa e maestro dello stile Ukiyo-e, la cui arte ha profondamente influenzato Monet, Van Gogh e l’intero movimento impressionista europeo.

La mostra, intitolata “Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese”, si terrà a Palazzo Bonaparte e presenterà oltre 200 opere, ripercorrendo l’intero arco creativo dell’artista, comprese le celebri vedute del Monte Fuji, le Cinquanta Tre Stazioni del Tōkaido e i rivoluzionari Manga, definiti dallo stesso Hokusai come “schizzi che fluiscono liberamente dal pennello”.

L’esposizione nasce in occasione delle celebrazioni per i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e rappresenta una vera e propria “triangolazione culturale” internazionale: le opere provengono dal Museo Nazionale di Cracovia, che ospita una delle più importanti collezioni europee di arte giapponese grazie alla raccolta del collezionista Feliks Jasieński, in prestito per la prima volta in Italia.

“Questo dimostra come tutti i paesi possano unirsi nel nome dell’arte e della cultura: così Roma incontra la Polonia e il Giappone”, ha sottolineato il direttore del museo, Andrzej Szczerski.

Hokusai, pittore e incisore prolifico, ha rappresentato nella sua arte la natura, il movimento dell’acqua, il paesaggio, la vita quotidiana e le figure femminili con uno stile poetico e sorprendentemente moderno.

Oltre alle stampe, la mostra presenterà libri rarissimi, oggetti giapponesi come laccature, smalti cloisonné, accessori da viaggio, armature, elmi e spade, strumenti musicali classici e costumi tradizionali, creando una connessione tra arte, vita quotidiana e spiritualità.

La presentazione della mostra si è svolta oggi presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, durante il convegno “Hokusai – Il grande maestro dell’arte giapponese”, con un messaggio del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè letto dal presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. Mollicone ha ricordato Hokusai come “ponte ideale tra Oriente e Occidente” e come artista dalla “energia spirituale travolgente”, capace di influenzare profondamente la cultura europea.

La mostra, curata da Beata Romanowicz, è promossa dal Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia, dell’Ambasciata del Giappone, della Regione Lazio e del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura – ed è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Cracovia, prodotta e organizzata da Arthemisia.

