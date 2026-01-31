CULTURA E EVENTI
Tutti i duetti di Sanremo, sul palco da Morgan a Fagnani
Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 la lista completa delle cover e dei duetti previsti per Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio.
Tra le esibizioni più attese:
- Risa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono
- Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in Occhi di Gatto
- Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust in Golden hour
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole
- J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita
- Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
- Levante con Gaia in I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore
- Mara Sattei con Mecna in L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele in La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
- Raf con The Kolors in The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho
- Tommaso Paradiso con gli Stadio in L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita
Questa sarà una delle serate più ricche di duetti e omaggi della storia recente del Festival, promettendo collaborazioni sorprendenti e grandi classici rivisitati.