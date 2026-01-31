CULTURA E EVENTI

Tutti i duetti di Sanremo, sul palco da Morgan a Fagnani

Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 la lista completa delle cover e dei duetti previsti per Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio.

Tra le esibizioni più attese:

  • Risa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono
  • Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in Occhi di Gatto
  • Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi
  • Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
  • Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
  • Ermal Meta con Dardust in Golden hour
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
  • Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole
  • J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita
  • Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
  • Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
  • Levante con Gaia in I maschi
  • Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore
  • Mara Sattei con Mecna in L’ultimo bacio
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
  • Nayt con Joan Thiele in La canzone dell’amore perduto
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
  • Raf con The Kolors in The Riddle
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
  • Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho
  • Tommaso Paradiso con gli Stadio in L’ultima luna
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita

Questa sarà una delle serate più ricche di duetti e omaggi della storia recente del Festival, promettendo collaborazioni sorprendenti e grandi classici rivisitati.

 

