Tutti i duetti di Sanremo, sul palco da Morgan a Fagnani

Il direttore artistico Carlo Conti ha svelato al Tg1 delle 13.30 la lista completa delle cover e dei duetti previsti per Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio.

Tra le esibizioni più attese:

Risa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono

con il in Quello che le donne non dicono Le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in Occhi di Gatto

con in Occhi di Gatto Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te

con in Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi

con e in Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp

con in The Lady is a Tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via

con in Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé

con in Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax

con in En e Xanax Ermal Meta con Dardust in Golden hour

con in Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura

con in Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola

con in Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole

con in Parole parole J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita

con in E la vita, la vita Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento

con in Andamento lento Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto

con in Era già tutto previsto Levante con Gaia in I maschi

con in I maschi Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà

con in Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore

con in Mi sei scoppiato dentro al cuore Mara Sattei con Mecna in L’ultimo bacio

con in L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo

con in Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno

con in Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele in La canzone dell’amore perduto

con in La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone

con in Ti lascio una canzone Raf con The Kolors in The Riddle

con in The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni

con in Cinque giorni Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena

con e in Baila Morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack

con e in Hit the Road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho

con e in Besame Mucho Tommaso Paradiso con gli Stadio in L’ultima luna

con gli in L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita

Questa sarà una delle serate più ricche di duetti e omaggi della storia recente del Festival, promettendo collaborazioni sorprendenti e grandi classici rivisitati.