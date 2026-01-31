Schlein, parte oggi la campagna per spiegare le ragioni del nostro No

Napoli – Il Partito Democratico sarà impegnato nelle prossime settimane nella campagna per spiegare le ragioni del proprio “No” al referendum sulla riforma costituzionale.

Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivata oggi a Napoli per partecipare al convegno organizzato da Energia Popolare, l’associazione guidata da Stefano Bonaccini.

“Facciamo partire questo momento di confronto su come sta cambiando in fretta il mondo e su come non lasciarci sopraffare dalle angosce, ma avere invece una speranza di cambiamento”, ha affermato Schlein.

“Un cambiamento che rimetta al centro la giustizia sociale, i salari delle persone, il diritto alla salute, temi che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, ha purtroppo completamente trascurato”.

La segretaria del Pd ha annunciato che per la campagna referendaria tornerà a Napoli il 13 e 14 febbraio. “Tutto il Partito Democratico sarà attivo a tutti i livelli territoriali: nelle strade, nelle piazze, ai banchetti per spiegare il nostro No al referendum.

Allo stesso tempo, i nostri militanti interrogheranno i cittadini sulla loro condizione sociale”, ha spiegato Schlein.

“La campagna servirà anche a raccogliere testimonianze dirette sulla sanità pubblica in Italia, dove ci sono attese di un anno e mezzo per una gastroscopia.

Parleremo delle condizioni di lavoro, dati che il governo continua a rivendicare senza però analizzare la situazione reale, soprattutto al Sud, dove i giovani spesso non trovano lavoro e sono costretti a spostarsi”, ha aggiunto.

Con questa iniziativa, il Pd punta a costruire un dibattito non solo sul referendum, ma anche sulle criticità sociali ed economiche che colpiscono il Paese, in particolare le fasce più fragili della popolazione.

ANSA