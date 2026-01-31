Referendum sulla giustizia: Ministro Casellati lancia la campagna per il “Sì” in Basilicata

Potenza, 31 gennaio 2026 – Questa mattina a Potenza si è aperta ufficialmente la campagna referendaria per il “Sì” al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

A presentare le linee guida della riforma è stata il Ministro delle Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, segretaria regionale di Forza Italia in Basilicata.

“La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella magistratura attraverso due scelte chiare: la separazione delle carriere e la riforma del Csm”, ha dichiarato Casellati durante la conferenza stampa.

“Separare le carriere significherà eliminare ogni contaminazione tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero, così finalmente le parti del processo saranno su un piano di parità”.

Secondo la ministra, la situazione attuale presenta delle criticità: “Oggi, al Consiglio superiore della magistratura, pm e giudici possono valutarsi a vicenda. Questo crea contaminazione e può generare un potenziale conflitto di interessi.

Noi abbiamo fiducia nella magistratura, proprio per questo diciamo che a due ruoli diversi devono corrispondere funzioni diverse.

Il processo deve essere come un triangolo isoscele: in alto c’è il giudice, ovvero l’arbitro imparziale, alla base difesa e accusa su un piano di perfetta parità. Il giudice è come l’arbitro in una partita di calcio: non può mai portare la maglia di uno dei giocatori in campo”.

Casellati ha inoltre sottolineato che la riforma non limita l’autonomia della magistratura, ma la rafforza: “Lo dice chiaramente anche il testo.

E chi dice il contrario dice il falso, perché nella riforma viene specificato che sia il pubblico ministero sia il giudice sono autonomi e indipendenti da qualsiasi potere. Chi sostiene il contrario mente sapendo di mentire”.

All’iniziativa hanno partecipato numerosi esponenti politici e locali: il presidente della Regione Vito Bardi, l’assessore regionale Francesco Cupparo, Gianuario Aliandro (consigliere regionale Forza Italia Basilicata), Fernando Fortunato Picerno (candidato regionale e assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza), Vincenzo Taddei (coordinatore provinciale Forza Italia Potenza), Gianluca Modarelli (coordinatore provinciale Forza Italia Matera), Sergio Lapenna (presidente Comitato per il Sì e avvocato), Matteo Restaino (responsabile Dipartimento Giustizia Forza Italia Basilicata e avvocato) e Livia Lauria (consigliere comunale Policoro).

Numerosi anche i partecipanti tra il pubblico: membri di Forza Italia Giovani e Azzurro Donna, consiglieri e assessori del Comune di Matera, oltre a iscritti, sindaci e amministratori locali.

Con questa iniziativa, Forza Italia punta a spiegare ai cittadini l’importanza della riforma e a sostenere la partecipazione al voto, definendo il referendum come un passaggio cruciale per rafforzare la fiducia nella giustizia italiana.