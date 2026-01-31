Ministro Salvini, in dl sicurezza sgombero immediato di tutte le case occupate

Napoli – Il decreto sicurezza, atteso in Consiglio dei ministri la prossima settimana, potrebbe prevedere lo sgombero immediato non solo della prima casa occupata abusivamente, ma di tutti gli immobili occupati senza titolo.

Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza organizzativa di Confedilizia, in corso a Napoli.

“Il diritto alla proprietà privata e il diritto alla casa non possono essere limitati alla prima abitazione”, ha affermato Salvini.

“L’occupazione abusiva è un reato, punto. Il tema non è la guerra tra affitto breve o lungo: se rendiamo certo il rientro in possesso di un immobile occupato illegalmente, vedrai che convivono sia gli affitti brevi che quelli a lungo termine”.

Secondo il ministro, la questione riguarda soprattutto chi “ha paura di affittare a medio-lungo termine” per timore di non poter recuperare l’immobile in caso di occupazione abusiva.

L’iniziativa del governo punta dunque a garantire maggiore certezza del diritto e protezione per i proprietari di immobili, secondo la linea della maggioranza guidata dalla Lega.

