Olivie, il progetto lucano alla Fiera del Levante

Domani 31 gennaio, a Bari presso Evolio Expo Fiera del Levante nell’Area Talk, verranno presentati i traguardi di un’iniziativa che ha saputo coinvolgere l’intero tessuto sociale della Basilicata: il progetto lucano Olivie ha coinvolto numerose scuole della Basilicata sulle tematiche dell’educazione alimentare attraverso una serie di laboratori didattici per trasformare l’olio extravergine d’oliva della Basilicata in materia di studio.

Olivie parla anche di innovazione tecnologica, attraverso la creazione di un’app, uno strumento tecnologico l’intero territorio della Basilicata è suddiviso per percorsi, portando il visitatore a scoprire la regione e la sua offerta turistica.

Sono stati già inseriti ben 400 attrattori, tra musei, frantoi ipogei, ulivi secolari, aziende agricole e punti di interesse storioco naturalistici censiti e geolocalizzabili.

La app di Olivie permette al turista di costruire itinerari personalizzati rendendo la Basilicata una meta “smart” per l’oleoturismo internazionale.

Il progetto lucano che vede insieme diversi partner in un modello di accoglienza finanziato dal Psr Basilicata attraverso la misura 16.3 sarà protagonista di un talk dedicato a Bari con la partecipazione del presidente di Città dell’Olio Basilicata (partner del progetto) Pasquale Di Matteo e di Vitina Marcantonio di Edizioni

L’Informatore Agrario capofila del progetto. Paolo Colonna presidente di Oprol altro partner per spiegare il legame della tutela del prodotto e della promozione territoriale. Sulle politiche di sviluppo rurale, interverrà per la Regione Basilicata Vittorio Restaino Autorità di Gestione del CSR Basilicata.

Le conclusioni saranno affidate a Carmine Cicala, assessore alle Politiche Agricole della Regione Basilicata.