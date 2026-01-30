Meta, in Italia farà pagare le aziende per tenere i loro chatbot su WhatsApp
Le società che desiderano mantenere il loro chatbot all’interno di WhatsApp in Italia dovranno presto sostenere un costo per ogni risposta generata, annunciato da Meta.
La decisione segue la misura dell’Antitrust italiano del 24 dicembre 2025, che aveva chiesto a Meta di sospendere la politica restrittiva sulla chat per l’IA di terze parti nel nostro paese. Nonostante ciò, la politica è entrata in vigore a livello globale il 15 gennaio 2026.
Un portavoce di Meta ha dichiarato:
“Laddove siamo legalmente obbligati a fornire chatbot AI tramite l’API aziendale di WhatsApp, stiamo introducendo prezzi per le aziende che scelgono di usare la nostra piattaforma per fornire tali servizi.”
Questo significa che le aziende italiane che vogliono continuare a offrire assistenza automatizzata tramite WhatsApp dovranno pianificare un budget dedicato per l’utilizzo dell’IA, aprendo così la strada a un nuovo modello di monetizzazione per la piattaforma di Meta nel settore enterprise.
ANSA