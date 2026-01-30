POLITICA
Meloni, sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada
Ancora notizie positive sul fronte del lavoro in Italia. Secondo i dati Istat di dicembre 2025, il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004.
Su base annua, il numero degli occupati continua a crescere e sempre più persone rientrano nel mercato del lavoro, segnando un rafforzamento della stabilità occupazionale nel paese.
Sui social, la premier Giorgia Meloni commenta:
“È la direzione giusta: più lavoro, più stabilità, più opportunità. Continueremo su questa strada.”
I dati confermano quindi una tendenza positiva, con segnali incoraggianti per famiglie e imprese, e rappresentano un segnale di fiducia per l’economia italiana.
ANSA