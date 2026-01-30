Metodologia, strumenti, dati, mappatura digitale, soluzioni da adottare. Entra nel vivo “Basilicata Digitale in ascolto”, la consultazione pubblica per la trasformazione digitale nel triennio 2026-2028.

È in programma lunedì 9 febbraio 2026, nella sala A del Palazzo del Consiglio Regionale a Potenza, con inizio alle 11.00, l’incontro dedicato alla presentazione dell’accordo di collaborazione con Quadrato della Radio, l’associazione No Profit costola della Fondazione Marconi, con cui è stata messa a punto le metodologia dello Smart Digital Navigator, strumento utile a conoscere il posizionamento attuale sullo stato di digitalizzazione, il divario digitale da colmare, i percorsi da adottare, nonché le attività da ottimizzare per la digitalizzazione dei servizi pubblici.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, cui seguirà l’intervento del dirigente generale dell’Amministrazione Digitale, Michele Busciolano, che illustrerà l’importanza del percorso partecipato per il rafforzamento del sistema produttivo e dei servizi pubblici regionali.

Nel corso dei lavori interverrà il presidente del Quadrato della Radio Umberto, De Julio e sarà inoltre approfondito il contributo del Comitato Tecnico Paritetico previsto nell’accordo, con Emilia Piemontese, dirigente Ufficio per l’Amministrazione Digitale, il professore Ugo Erra, docente dell’Università degli Studi della Basilicata, Gabriella Megale, amministratrice unica di Sviluppo Basilicata SPA, che collaborerà alla definizione delle priorità e delle linee operative del percorso.

Particolare attenzione sarà dedicata allo Smart Digital Navigator, l’innovativo strumento metodologico che accompagnerà l’intero processo di consultazione, illustrato da Nicola Barone, vicepresidente del Quadrato della Radio e Pietro Parente, senior advisor sulla trasformazione digitale del Quadrato della Radio.

Previsto il contributo da remoto di Cristiana Pretto, dirigente generale della Provincia Autonoma di Trento e del professore Paolo Casari, docente dell’Università di Trento, che illustreranno i risultati raggiunti attraverso l’adozione dello Smart Digital Navigator sul territorio trentino.

La mattinata si concluderà con una sessione di confronto dedicata alle imprese, moderata dalla giornalista Eva Bonitatibus, per favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni e realtà produttive.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Le imprese sono invitate a partecipare.