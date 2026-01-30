27 febbraio arriva il nuovo album di Ermal Meta, ‘Funzioni vitali’

Uscirà venerdì 27 febbraio Funzioni vitali, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, disponibile in cd e vinile e già dal 29 gennaio in pre-order.

Un progetto discografico che segna un passaggio importante nella carriera del cantautore, confermandone la continua evoluzione artistica e narrativa.

“L’artista torna a ridefinire il concetto di cantautorato con un progetto che non rappresenta soltanto una nuova uscita, ma una vera maturazione sonora e narrativa del suo percorso”, si legge in una nota di presentazione del disco.

Funzioni vitali accompagna la partecipazione di Ermal Meta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano Stella stellina, destinato a occupare un ruolo centrale all’interno dell’album.

Il disco racconta un artista nel pieno della sua maturità creativa: interprete di melodie intense, ma anche narratore capace di intrecciare esperienze personali e temi collettivi.

Dall’identità alla memoria, fino alle crisi globali del nostro tempo, Funzioni vitali si propone come una riflessione corale sulla contemporaneità.

Dopo Buona Fortuna (2024), album in cui Meta aveva già esplorato temi legati alla vita, agli affetti e all’introspezione paterna, il nuovo lavoro amplia lo sguardo, trasformando l’esperienza individuale in racconto condiviso.

Ad anticipare l’uscita dell’album è il singolo DeLorean, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 30 gennaio. Il brano prende spunto da un immaginario collettivo e dal desiderio universale di poter tornare indietro nel tempo per cambiare il proprio destino.

“Almeno una volta nella vita abbiamo sognato di poter tornare indietro, di aggiustare le cose. Una DeLorean l’abbiamo voluta tutti. Chiudi gli occhi, puoi essere ovunque, soprattutto qui”, racconta lo stesso Ermal Meta.

Stella stellina, presentata sul palco dell’Ariston, rappresenta uno dei momenti più significativi dell’intero progetto, mentre la tracklist attraversa suggestioni intime e visioni più ampie, mantenendo uno stile riconoscibile ma in continua trasformazione.

Questa la tracklist completa di Funzioni vitali:

Droni Almeno tu Stella stellina Levi’s 501 Ti verranno a chiedere di me Tutto già visto Spaghetti in bianco DeLorean Il braccialetto della fortuna Funzioni vitali

Con Funzioni vitali, Ermal Meta si conferma una delle voci più sensibili e coerenti del panorama musicale italiano, capace di raccontare il presente con profondità emotiva e uno sguardo sempre più consapevole.

