CRONACA
Potenza, in fuga dai Carabinieri danneggia auto
Ieri notte un inseguimento nel centro storico di Potenza. In fuga dai Carabinieri che gli avevano intimato l’alt, la notte scorsa, un uomo – che era alla guida di una Bmw – ha dannegiato diverse automobili parcheggiate nei pressi del centro storico di Potenza: dopo un breve inseguimento è stato fermato dai militari dell’Arma.
Secondo quanto si è appreso, la Bmw ha preso fuoco dopo l’impatto con una delle vetture danneggiate, ma nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso sulle motivazioni della fuga dell’uomo.