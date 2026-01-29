Potenza, in fuga dai Carabinieri danneggia auto

Ieri notte un inseguimento nel centro storico di Potenza. In fuga dai Carabinieri che gli avevano intimato l’alt, la notte scorsa, un uomo – che era alla guida di una Bmw – ha dannegiato diverse automobili parcheggiate nei pressi del centro storico di Potenza: dopo un breve inseguimento è stato fermato dai militari dell’Arma.

Secondo quanto si è appreso, la Bmw ha preso fuoco dopo l’impatto con una delle vetture danneggiate, ma nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso sulle motivazioni della fuga dell’uomo.