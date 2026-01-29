Policoro presenta “L’approdo del Futuro”: candidatura a Capitale del Mare 2026

Si chiama “L’approdo del Futuro”, il Dossier di candidatura della Città di Policoro a Capitale del Mare che sarà presentato venerdì 30 gennaio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare.

Tra gli interventi previsti, i saluti istituzionali del Sindaco della Città, Enrico Bianco e il saluto dell’Assessore regionale Cosimo Latronico.

La presentazione del Dossier – spiega il Comune di Policoro – sarà affidata ai professori Fabio Pollice e Paolo Gull dell’Università del Salento e al prof. Francesco Martorella dell’Università degli Studi di Basilicata.

Seguirà il dibattito con interventi di istituzioni, associazioni, amministrazioni presenti alla serata.

Il percorso di candidatura, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Università della Basilicata e l’Università del Salento per rispondere all’Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere “progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana”, è stato condiviso da circa 80 soggetti tra Enti pubblici, Centri di Ricerca, operatori privati, Associazioni locali e nazionali, Enti del terzo settore, a conferma dell’importanza che ha in termini socioeconomici, turistici, storici ed ambientali una candidatura di tale portata.